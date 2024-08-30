Виготовляли керовані ракети: у Німеччині стався вибух на заводі оборонного концерну, є постраждалі (фото)

Компанія заснована у 1902 році

У п'ятницю, 30 серпня, у німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Внаслідок чого, двоє співробітників отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє Telegram-канал Bild. На місці вибуху вже працюють рятувальні вертольоти, правоохоронці та пожежники.

Поки причини вибуху невідомі. Згідно з попередньою інформацією, подія трапилась на території оборонного підприємства Diehl Defense, яка, своєю чергою, має дві дочірні компанії в Тройсдорфі:

Dynitec;

DynaEnergetics.

Diehl Defense — що відомо

Diehl Defense — німецька компанія, що спеціалізується на виробництві високотехнологічного оборонного обладнання. Заснована у 1902 році, компанія є частиною конгломерату Diehl, який охоплює різні сектори, включаючи оборону, авіацію та технології. Diehl Defense займається розробкою та виробництвом систем протиповітряної оборони, керованих ракет, бойових систем та інших високотехнологічних рішень для захисту та безпеки.

Компанія відзначається інноваціями у сфері ракетних систем і технологій протиракетної оборони. Одним з ключових продуктів є система протиповітряної оборони IRIS-T.

Нагадаємо, що початку травня була пожежа на підприємстві-виробнику ППО Iris-T. Цей завод знаходиться у Берліні.

Окрім цього, раніше "Телеграф" писав, що наприкінці липня у Німеччині на найбільшому хімічному заводі лунали вибухи.