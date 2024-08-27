Димів купол: в один із храмів Одеси вдарила блискавка (відео)

Гроза в Одесі почалась зранку

У вівторок, 27 серпня, під час ранкової грози в Одесі блискавка вдарила в один з куполів храму. Ймовірно, вона потрапила у Свято-іверський одеський чоловічий монастир.

У мережі вже публікують епічні кадри, де з купола храму йде сильний дим.

"В церкву на Шкільному потрапила блискавка", — йдеться у повідомлені.

Гуркіт грому та гроза налякали одеситів зранку, проте гучні звуки не пов'язані з війною та ворожими обстрілами.

Зауважимо, що інформація про постраждалих та наслідки негоди ще не надавалась. Проте, аналізуючи карди відео та знімки чоловічого монастиря, можна дійти висновку, що саме в нього потрапила блискавка.

Нагадаємо, що в березні 2023 року територія храму потрапила під ворожий обстріл росіяни. Тоді снаряд не завдав значних руйнувань монастиру, проте пошкодження були. На відновлення храму було витрачено кільки тижнів.

До слова, Свято-іверський одеський чоловічий монастир належить до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Влітку у липні в Києві під час сильної грози блискавки спричинила сильну пожежу. Займання сталось у будинку у Дарницькому районі міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що блискавка вдарила в людей перед військовим храмом у Підмосков’ї Росії.