Сильный пожар в Москве: к тушению привлекли корабль и вертолеты (фото, видео)
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Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров
В субботу, 31 августа, в Москве вспыхнул сильный пожар, который тяжело ликвидировать. Горит административное здание на Бережковской набережной.
В сети уже публикуют эпические кадры. Большой столб дыма от пожара виден из разных уголков города.
РосСМИ утверждают, что возгорание произошло в трехэтажном административном здании на Бережковской набережной. Пожар стремительно охватил почти всю площадь и его тяжело потушить с земли. Поэтому к ликвидации привлекли дроны, два вертолета Ка-32 и пожарный корабль "Полковник Чернышев".
"Огонь пылает на площади 1000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 130 человек и 45 единиц техники", — пишут в сети.
Пока официальной информации о пострадавших и причине возгорания нет. Однако движение транспорта возле Бережковской набережной ограничено.
Напомним, недавно в Украине во время ливня и грозы молния в Одессе ударила в храм УПЦ МП. В результате возник сильный пожар, который ликвидировали через несколько часов после возгорания. Во время тушения возникли сложности с подъездом техники, но спасатели справились.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Германии произошел взрыв на заводе оборонного концерна. Известно о нескольких пострадавших.