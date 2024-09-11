"Залишився один хвіст": у Росії підлітки спалили гелікоптер
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За "роботу" мали отримати 5 мільйонів рублів
У російському Ноябрьску двоє школярів спалили вертоліт Мі-8. За це їм нібито обіцяли заплатити 5 мільйонів рублів.
Про інцидент повідомляє низка російських ЗМІ, зокрема видання "Baza". Так, двоє хлопців у віці 13 і 14 років прокралися на російський аеропорт у Ноябрьску, облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною і підпалили.
"Хлопці втекли з місця злочину, проте через годину їх вдалося затримати. Річ у тім, що школярі підпалювали вертоліт цигарками. Після того, як вони облили вертоліт рідиною, хлопці вирішили покурити і потім кинули сигарету в вертоліт. Пожежі не сталося. Тоді один із хлопців закурив другу цигарку і після цього встромив її в рідину. У цей момент стався вибух", — йдеться в повідомленні.
Хлопцям сильно обпекло обличчя, тому трохи відбігши від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доправили паліїв до лікарні.
Вертоліт згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст.
Під час розмови із правоохоронцями, школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також підлітки зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.
Завдання хлопчаки отримували у "Telegram". Примітно, що батько одного зі школярів нині знаходиться в Україні, служить на так званій "СВО" — так росіяни називають війну.
Гелікоптер Мі-8
Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Його вартість становить від 15 до 17,5 млн доларів.
Після ряду доробок Мі-8 був прийнятий на озброєння радянських ВПС у 1967 році і показав себе настільки вдалою машиною, що закупівлі Мі-8 для російських ВПС продовжуються й досі. Мі-8 використовують більш ніж у 50 країнах світу. Також вертоліт є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Камчатці розбився гелікоптер Мі-8 з туристами. На борту було кілька важливих "шишок".