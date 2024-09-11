"Залишився один хвіст": у Росії підлітки спалили гелікоптер

За "роботу" мали отримати 5 мільйонів рублів

У російському Ноябрьску двоє школярів спалили вертоліт Мі-8. За це їм нібито обіцяли заплатити 5 мільйонів рублів.

Про інцидент повідомляє низка російських ЗМІ, зокрема видання "Baza". Так, двоє хлопців у віці 13 і 14 років прокралися на російський аеропорт у Ноябрьску, облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною і підпалили.

"Хлопці втекли з місця злочину, проте через годину їх вдалося затримати. Річ у тім, що школярі підпалювали вертоліт цигарками. Після того, як вони облили вертоліт рідиною, хлопці вирішили покурити і потім кинули сигарету в вертоліт. Пожежі не сталося. Тоді один із хлопців закурив другу цигарку і після цього встромив її в рідину. У цей момент стався вибух", — йдеться в повідомленні.

Хлопцям сильно обпекло обличчя, тому трохи відбігши від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доправили паліїв до лікарні.

Вертоліт згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст.

Під час розмови із правоохоронцями, школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також підлітки зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.

Аеропорт Ноябрськ на мапі

Аеропорт Ноябрськ на мапі

Завдання хлопчаки отримували у "Telegram". Примітно, що батько одного зі школярів нині знаходиться в Україні, служить на так званій "СВО" — так росіяни називають війну.

Гелікоптер Мі-8

Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Його вартість становить від 15 до 17,5 млн доларів.

Після ряду доробок Мі-8 був прийнятий на озброєння радянських ВПС у 1967 році і показав себе настільки вдалою машиною, що закупівлі Мі-8 для російських ВПС продовжуються й досі. Мі-8 використовують більш ніж у 50 країнах світу. Також вертоліт є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Камчатці розбився гелікоптер Мі-8 з туристами. На борту було кілька важливих "шишок".