На борту була важлива "шишка"? На Камчатці розбився гелікоптер Мі-8 з туристами (відео)

Пошукова операція тривала добу

Російський гелікоптер Мі-8, на борту якого, за попередніми даними, було 22 людини, розбився на Камчатці. Вертоліт пропав з радарів у суботу, 31 серпня. Вже у неділю, 1 вересня, уламки судна знайшли в горах.

Російські ЗМІ повідомляли про те, що гелікоптер зник, практично одразу після того, як вилетів із майданчика вулкана Вачкажець на Камчатці. На борту, зокрема, знаходилися фінансовий директор РФС (Російський футбольний союз — прим. ред.) Арсеній Замятін разом із дружиною Поліною. Також там мав бути Михайло Рєпніков — засновник спільноти туроператорів "Велика країна" також з дружиною.

Повідомляється, що пошукова операція тривала добу. Пошуки ускладнювали сильний туман і погана видимість. У неділю, 1 вересня, уламки гелікоптера були знайдені у горах.

Як повідомляється, уламки лежать на сопці, на висоті близько 900 метрів. Попередньо, гелікоптер міг врізатися у пагорб у густому тумані.

Як повідомляють російські ЗМІ, вертоліт мав забрати туристів з майданчика біля вулкана Вачкажець, що на Камчатці. Інформація про те, що на борту було 22 особи — підтвердилася. Наразі їхня доля невідома.

Водночас, як повідомляє видання ТАСС з посиланням на джерела в оперативних службах, тих, хто вижив під час аварії вертольота Мі-8 на Камчатці, немає.

UPD: Станом на 12:00 годину, російські рятувальники дісталися місця авіатрощі. Повідомляється, що вже знайдено 17 тіл загиблих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, які РФ використовує для масованих ударів по Україні. За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність.