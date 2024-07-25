Обстрілювати Україну більше не буде: у Росії впав вертоліт Мі-28, вже відома доля екіпажу

Міноборони країни-агресорки вже відзвітувалось

Поки окупанти атакували Україну "шахедами", в Росії вертоліт МІ-28 зазнав аварії. Сталось це в Жиздринському районі Калузької області у селі Клинці.

Про це повідомляють російські пабліки. Губернатор області Владислав Шапша пише, що на місці події працюють оперативні групи.

Екіпаж загинув. Попередня причина авіакатастрофи з Мі-28 — технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ.

Гелікоптер Мі-28 – що відомо

Мі-28 – російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малоскоростних повітряних цілей та живої сили. Ціна одного гелікоптера складає приблизно 15 мільйонів доларів.

Російські Мі-28 почали потрапляти під удари ЗСУ в перші місяці повномасштабної війни. У травні 2022 року бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка збили такий гелікоптер у Харківській області.

Падіння вертольотів у РФ

На початку липня в Росії у Ростовській області нібито було підбито військовий вертоліт Мі-28. Його підняли в небо задля перехоплення українських дронів.

Також відомо, що минулого року в тимчасово окупованому Криму падав вертоліт такої моделі. Тоді загинуло два пілоти.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії у Підмосков'ї впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100NEW 95 під час тестового польоту.