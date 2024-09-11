"Остался один хвост": в России подростки сожгли вертолет
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За "работу" должны были получить 5 миллионов рублей
В российском Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8. За это им вроде бы обещали заплатить 5 миллионов рублей.
Об инциденте сообщает ряд российских СМИ, в том числе издание "Baza". Так, двое парней в возрасте 13 и 14 лет проникли на российский аэропорт в Ноябрьске, облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.
"Ребята скрылись с места преступления, однако через час их удалось задержать. Дело в том, что школьники поджигали вертолет сигаретами. После того как они облили вертолет жидкостью, ребята решили покурить и потом бросили сигарету в вертолет. Пожара не произошло. Тогда один из ребят закурил вторую сигарету и после этого воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв", — говорится в сообщении.
Ребята сильно обожгли лица, поэтому немного отбежав от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу.
Вертолет сгорел почти полностью – от него остался только хвост.
Во время разговора со стражами порядка, школьники рассказали, что за "работу" им пообещали 5 миллионов рублей. Также подростки признались, что несколько дней назад они подожгли башню сотовой связи. За это они получили 30 тысяч рублей.
Задания мальчишки получали в "Telegram". Примечательно, что отец одного из школьников сейчас находится в Украине, служит на так называемой "СВО" — так россияне называют войну.
Вертолет Ми-8
Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Его стоимость составляет от 15 до 17,5 млн. долларов.
После ряда наработок Ми-8 был принят на вооружение советских ВВС в 1967 году и показал себя настолько удачной машиной, что закупки Ми-8 для российских ВВС продолжаются до сих пор. Ми-8 используется более чем в 50 странах мира. Также вертолет является мировым рекордсменом по количеству модификаций.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Камчатке разбился вертолет Ми-8 с туристами. На борту было несколько важных "шишек".