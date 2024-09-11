"Остался один хвост": в России подростки сожгли вертолет

За "работу" должны были получить 5 миллионов рублей

В российском Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8. За это им вроде бы обещали заплатить 5 миллионов рублей.

Об инциденте сообщает ряд российских СМИ, в том числе издание "Baza". Так, двое парней в возрасте 13 и 14 лет проникли на российский аэропорт в Ноябрьске, облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

"Ребята скрылись с места преступления, однако через час их удалось задержать. Дело в том, что школьники поджигали вертолет сигаретами. После того как они облили вертолет жидкостью, ребята решили покурить и потом бросили сигарету в вертолет. Пожара не произошло. Тогда один из ребят закурил вторую сигарету и после этого воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Ребята сильно обожгли лица, поэтому немного отбежав от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу.

Вертолет сгорел почти полностью – от него остался только хвост.

Во время разговора со стражами порядка, школьники рассказали, что за "работу" им пообещали 5 миллионов рублей. Также подростки признались, что несколько дней назад они подожгли башню сотовой связи. За это они получили 30 тысяч рублей.

Аэропорт Ноябрьск на карте

Аэропорт Ноябрьск на карте

Задания мальчишки получали в "Telegram". Примечательно, что отец одного из школьников сейчас находится в Украине, служит на так называемой "СВО" — так россияне называют войну.

Вертолет Ми-8

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Его стоимость составляет от 15 до 17,5 млн. долларов.

После ряда наработок Ми-8 был принят на вооружение советских ВВС в 1967 году и показал себя настолько удачной машиной, что закупки Ми-8 для российских ВВС продолжаются до сих пор. Ми-8 используется более чем в 50 странах мира. Также вертолет является мировым рекордсменом по количеству модификаций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Камчатке разбился вертолет Ми-8 с туристами. На борту было несколько важных "шишек".