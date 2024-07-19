У Росії зник вертоліт: на борту були "непрості" люди

Спрацював аварійний маяк

У Росії, в Алданському районі Якутії в ніч проти п’ятниці, 19 липня, зник вертоліт Robinson R44II. На його борту були співробітники ФСБ.

Як повідомили у східно-Сибірській транспортній прокуратурі, вертоліт зник після спрацювання аварійного маяка. За даними джерела видання SakhaDay, на борту перебували чотири особи — пілот і троє співробітників ФСБ.

"У ніч на 19 липня за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк "Екоспас" повітряного судна "Робінсон". Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Не виходять на зв’язок", — розповів співрозмовник видання.

На пошуки гелікоптера з аеропорту Магадан під Якутськом направлені співробітники Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази. Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 кілометрів. До пошуків залучили повітряні судна компанії "Полярні авіалінії".

Для довідки: Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) — спецслужба РФ, правонаступник КДБ. ФСБ формально є частиною виконавчої гілки влади Росії та має значний, а то й вирішальний, вплив на неї.

Як повідомляв "Телеграф", у Ростовській області Росії 5 липня стався інцидент з військовим вертольотом Мі-28. Його підняли у небо для перехоплення українських дронів. У мережі писали, що його було підбито, але росіяни висунули свою версію.