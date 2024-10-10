Росіяни заманили молодих африканок на завод "Шахедів" у Татарстані: як їх надурили

Їм пообіцяли золоті гори

На заводі в Татарстані, де виробляють безпілотники "Шахед", працюють молоді жінки з африканських країн. Їх заманили обіцянками високих заробітків та перспективами навчання в Європі.

Реальність виявилася зовсім іншою — важка праця на оборонному підприємстві в глибинці Росії. Про це повідомляє Associated Press у своєму розслідуванні.

Де розташований завод "Шахедів" та які там умови

Завод розташований у спеціальній економічній зоні "Єлабуга" в Татарстані, за 1000 км від Москви. Тут збирають іранські дрони-камікадзе "Шахед", які Росія використовує для атак на Україну. Через нестачу робочої сили керівництво підприємства вдалося до найму іноземок.

Єлабуга, Татарстан

Вербування відбувалося через соцмережі. Дівчатам 18-22 років з Уганди, Руанди, Кенії та інших африканських країн обіцяли безкоштовний переліт, гроші та "пригоди в Європі". Для відбору кандидаток проводили онлайн-тестування, зокрема перевіряли знання 100 російських слів.

Прибувши на місце, жінки дізналися, що працюватимуть на оборонному заводі. Вони збирають планери дронів та наносять на них спеціальні хімічні покриття. Умови праці далекі від обіцяних — довгі зміни, постійний нагляд, проживання в гуртожитках під охороною.

Зарплата виявилася нижчою за очікувану. Деякі працівниці скаржаться на проблеми зі здоров'ям через контакт з їдкими речовинами без належного захисту. На їхній шкірі з'являються висипи та свербіж.

Завод "Єлабуга" планує до 2025 року виробляти 6000 дронів щорічно. Наразі тут працює близько 200 африканок разом з російськими студентами професійно-технічних училищ. Керівництво намагається утримати іноземок від виїзду, хоча дехто вже покинув підприємство.

Вербування охопило й інші регіони — Азію та Латинську Америку. Російські чиновники відвідали понад 26 посольств у Москві, рекламуючи програму "Єлабуга Старт". У соцмережах її подають як можливість "почати кар'єру" для молодих жінок.

На підприємстві суворий режим безпеки. Працівниці проходять кілька КПП, їм заборонено проносити телефони. У гуртожитках встановлено камери спостереження та системи розпізнавання облич. Спілкування із зовнішнім світом обмежене.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Україна уразила склад, де зберігались "Шахеди". Було чути детонацію.