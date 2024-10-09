У росіян поменшало "шахедів"? ЗСУ вразили базу зберігання дронів РФ

Тепер російським окупантам буде складніше атакувати Україну

Сили оборони України в середу, 9 жовтня, знищили влучним ударом базу зберігання БПЛА "Шахед" у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. Атаку здійснила ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії із підрозділами Служби безпеки України.

База, де зберігалися безпілотні літальні апарати, розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский у Краснодарському краї Росії.

За попередніми даними, на базі зберігалося близько 400 безпілотників. Також на території об’єкту було зафіксовано подвійну детонацію.

У соціальних мережах з’явились відео наслідки вибуху.

Знищення цієї бази суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мешканців міст та сіл України. Водночас про загиблих та постраждалих поки що не повідомляється.

"Бойова робота по військових цілях загарбників триває. Далі буде… Слава Україні!", — заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ніч проти 8 жовтня росіяни атакували міста Одеської області безпілотниками іранського виробництва "Шахед".