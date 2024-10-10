Россияне заманили молодых африканок на завод "Шахедов" в Татарстане: как их обманули

Им пообещали золотые горы

На заводе в Татарстане, где производят беспилотники "Шахед", работают молодые женщины из африканских стран. Их привлекли обещаниями высоких заработков и перспективами обучения в Европе.

Реальность оказалась совсем другой – тяжелый труд на оборонном предприятии в глубинке России. Об этом сообщает Associated Press в своем расследовании.

Где расположен завод "Шахедов" и какие там условия

Завод расположен в специальной экономической зоне "Елабуга" в Татарстане, в 1000 км от Москвы. Здесь собирают иранские дроны-камикадзе "Шахед", которые Россия использует для атак на Украину. Из-за нехватки рабочей силы руководство предприятия прибегло к найму иностранцев.

Елабуга, Татарстан

Вербовка проходила через соцсети. Девушкам 18-22 лет из Уганды, Руанды, Кении и других африканских стран обещали бесплатный перелет, деньги и "приключения в Европе". Для отбора кандидаток проводили онлайн-тестирование, в том числе проверяли знания 100 русских слов.

Прибывшие на место женщины узнали, что будут работать на оборонном заводе. Они собирают планеры дронов и наносят на них специальные химические покрытия. Условия труда далеки от обещанных — долгие перемены, постоянное наблюдение, проживание в общежитиях под охраной.

Зарплата оказалась ниже ожидаемой. Некоторые работницы жалуются на проблемы со здоровьем из-за контакта с едкими веществами без надлежащей защиты. На их коже появляются сыпь и зуд.

Завод "Елабуга" планирует к 2025 году производить 6000 дронов ежегодно. В настоящее время здесь работает около 200 африканок вместе с российскими студентами профессионально-технических училищ. Руководство пытается удержать иностранцев от выезда, хотя некоторые уже покинули предприятие.

Вербовка охватила и другие регионы – Азию и Латинскую Америку. Российские чиновники посетили более 26 посольств в Москве, рекламируя программу "Елабуга Старт". В соцсетях ее преподносят как возможность "начать карьеру" для молодых женщин.

На предприятии строгий режим безопасности. Сотрудницы проходят несколько КПП, им запрещено проносить телефоны. В общежитиях установлены камеры наблюдения и системы распознавания лиц. Общение с внешним миром ограничено.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Украина поразила склад, где хранились "Шахеды". Была слышна детонация.