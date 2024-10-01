Справа не в Росії: експерт розповів, від чого залежать масштаби виготовлення "шахедів"

Росіяни використовують цивільні компоненти

Виробництво ударних дронів типу "шахед" в Росії залежить не від російських спроможностей. Ключову роль тут відіграє кількість поставлених Китаєм компонентів.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков. За його словами, для виробництва цих БПЛА використовуються цивільні компоненти.

"Так чи інакше, загальна кількість вироблених "шахедів" залежить не стільки від російських можливостей, а від того, скільки Китай буде постачати комплектуючих для них. При чому не військового призначення", — сказав Катков.

Він підкреслив, що росіянами реально використовуються двигуни від мопеда. За словами експерта, комплектуючі йдуть від різних постачальників, у тому числі й електроніка цивільного призначення.

"Все це збирається у РФ і оснащується російськими бойовими частинами. Використовуються російські комплектуючі для фюзеляжів. Карбонове полотно виробляється безпосередньо на тій самій "Алабузі", де знаходиться найновіше і найпотужніше виробництво таких матеріалів у РФ", — сказав Катков.

Він підкреслив, що без методичних ударів по виробництву, на жаль, не можна говорити про якусь протидію ворогу. Експерт підкреслив, що удари потрібно наносити не лише по кінцевому виробництву "шахедів", а по всім війково-промисловим підприємствам РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни збільшили виробництво дронів-камікадзе "шахед". Тепер вони мають можливість запускати по 50 безпілотників щодня.