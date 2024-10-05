Як виглядає двигун "шахеда": одесити повихвалялись своїми трофеями (відео)

Ще й показали цілий нібито "Орлан-10"

В Одесі показали як виглядає двигун він нібито російського дрона "Shahed". Цими БПЛА РФ протягом усієї війни майже щодня кошмарить Україну.

Як зазначають у мережі, сам двигун має чотири циліндри, а от "крила" дрона зроблені з дерева.

"Це чотирьох циліндровий композитний двигун, який має ось такий маленький вихлоп", — говорить чоловік на відео.

Також видно на кадрах, що біля двигуна стирчить невеликий шматок корпусу ніби з дерева. Він покритий карбоном, що покращує його міцність.

Після публікації першого відео двигуна "Shahed" в Одесі, почали з'являтись й інші. Одесити показують не тільки "серце мопеда", а й навіть майже повністю цілий дрон, схожий на "Орлан-10". Він може долати понад 120 км і його тривалість польоту сягає 16 годин у повітрі.

Що відомо про Shahed

Це іранський дрон-камікадзе, який Росія використовує для ударів по Україні. Він здатен тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора.

Технічні характеристики:

Дальність польоту – до 2,5 тис. км.

Швидкість – 185 км/год.

Вага – 200 кг.

Довжина – 3,5 м.

Розмах крил – 2,5 м.

Боєголовка – в носовій частині.

Запуск – зі спеціальної платформи.

Головна частина може містити до 50 кг вибухівки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що могли збити над Костянтинівкою. Адже офіційної інформації про те, що саме "приземлили", "сушку" чи новітній дрон С-70 "Охотник", немає.