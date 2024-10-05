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Як виглядає двигун "шахеда": одесити повихвалялись своїми трофеями (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Shahed Новина оновлена 05 жовтня 2024, 17:12
Shahed. Фото Колаж "Телеграфу"

Ще й показали цілий нібито "Орлан-10"

В Одесі показали як виглядає двигун він нібито російського дрона "Shahed". Цими БПЛА РФ протягом усієї війни майже щодня кошмарить Україну.

Як зазначають у мережі, сам двигун має чотири циліндри, а от "крила" дрона зроблені з дерева.

"Це чотирьох циліндровий композитний двигун, який має ось такий маленький вихлоп", — говорить чоловік на відео.

Також видно на кадрах, що біля двигуна стирчить невеликий шматок корпусу ніби з дерева. Він покритий карбоном, що покращує його міцність.

Після публікації першого відео двигуна "Shahed" в Одесі, почали з'являтись й інші. Одесити показують не тільки "серце мопеда", а й навіть майже повністю цілий дрон, схожий на "Орлан-10". Він може долати понад 120 км і його тривалість польоту сягає 16 годин у повітрі.

Що відомо про Shahed

Це іранський дрон-камікадзе, який Росія використовує для ударів по Україні. Він здатен тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора.

Технічні характеристики:

  • Дальність польоту – до 2,5 тис. км.
  • Швидкість – 185 км/год.
  • Вага – 200 кг.
  • Довжина – 3,5 м.
  • Розмах крил – 2,5 м.
  • Боєголовка – в носовій частині.
  • Запуск – зі спеціальної платформи.
  • Головна частина може містити до 50 кг вибухівки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що могли збити над Костянтинівкою. Адже офіційної інформації про те, що саме "приземлили", "сушку" чи новітній дрон С-70 "Охотник", немає.

Теги:
#Україна #Одеса #Шахед