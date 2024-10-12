У столиці Чечні вибухнула заправка, загинули люди (відео)

Від вибуху загинули люди, зокрема повідомляється про жертви серед дітей

У суботу, 12 жовтня, у столиці Чечні стався сильний вибух на одній із автозаправних станцій. В результаті за попередніми даними, загинуло четверо людей, включаючи дітей.

Про це повідомили російські Telegram-пабліки. Там написали, що вибух стався на проспекті Мохаммеда Алі біля коледжу інформаційних технологій.

На кадрах після вибуху було видно пожежу, а потім стався другий сильний вибух. Ударна хвиля відкинула уламки будівлі та балони. Біля магазинів стояли десятки людей, після другого вибуху вони кинулися тікати.

Також з’явилися ще кадри вибуху автозаправки. На них видно, як люди намагаються втекти від цистерни, яка після вибуху крутилася із величезною швидкістю.

Внаслідок вибуху загинули 4 людини. За даними російських пабліків, від удару цистерни загинули двоє дітей та двоє дорослих. Також повідомляється, що загиблим дітям було п’ять та шість років.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків катастрофи, потерпілим надається медична допомога. При цьому не виключено, що кількість поранених та загиблих може зрости.

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