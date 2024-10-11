"Запальний" вечір в Шебєкіно: росіяни скаржаться на вибухи

Прикордонний регіон Росії нібито атакували ракети

Місто Шебекіно Бєлгородської області РФ потрапило під ракетний обстріл. Про це росіяни скаржаться у соцмережах.

У російських пабліках пишуть, що у п'ятницю, 11 жовтня, прикордонний регіон Росії нібито атакували ракети. Про це також повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок двох обстрілів постраждали дев'ятеро цивільних. Чотирьох з них доправили до міської лікарні Бєлгорода, один з постраждалих нібито перебуває у важкому стані. Ще двох осіб відпустили на амбулаторне лікування після надання медичної допомоги.

Шебекино, Бєлгородська область, РФ

Чиновник стверджує, що у трьох багатоквартирних будинках та двох приватних домоволодіннях вибиті вікна та пошкоджені фасади. Крім того, уламками начебто посічено 11 легкових автомобілів.

Внаслідок другого обстрілу спалахнув комплекс господарських будівель. На місці працюють пожежники, каже Гладков.

У одному з багатоквартирних будинків нібито пошкоджено газову трубу. Також повідомляється про ушкодження лінії електропередач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Бєлгородській області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза. Про це повідомив місцевий губернатор.