В столице Чечни взорвалась заправка, погибли люди (видео)

От взрыва погибли люди, в том числе сообщается о жертвах среди детей

В субботу, 12 октября, в столице Чечни произошел сильный взрыв на одной из автозаправочных станций. В результате по предварительным данным, погибли четыре человека, включая детей.

Об этом сообщили российские Telegram-паблики. Там написали, что взрыв произошел на проспекте Мохаммеда Али возле колледжа информационных технологий.

На кадрах после взрыва был виден пожар, а затем произошел второй сильный взрыв. Ударная волна отбросила обломки здания и баллоны. Возле магазинов стояли десятки людей, после второго взрыва они бросились бежать.

Также появились еще кадры взрыва автозаправки. На них видно, как люди пытаются убежать от цистерны, которая после взрыва крутилась с огромной скоростью.

В результате взрыва погибли 4 человека. По данным российских пабликов, от удара цистерны погибли двое детей и двое взрослых. Также сообщается, что погибшим детям было пять и шесть лет.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий катастрофы, потерпевшим оказывается медицинская помощь. При этом не исключено, что количество раненых и погибших может возрасти.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Силы обороны Украины уничтожили точным ударом базу хранения БПЛА "Шахед" в Краснодарском крае России. В результате было уничтожено около 400 единиц вражеских беспилотников.