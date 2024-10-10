Кавказ на межі конфлікту? Кадиров погрожує "кровною помстою", що відбувається (відео)

Лідер Чечні зробив чергову гучну заяву

Рамзан Кадиров заявив про те, що його вбивство "замовили" член Ради Федерації від Дагестану, мільярдер-промисловик Сулейман Керімов та ще два депутати Держдуми з Інгушетії та Дагестану. Глава Чечні пообіцяв усім їм оголосити "кровну помсту".

Про це Кадиров сказав під час наради із представниками чеченських силових структур. Таким чином він прокоментував стрілянину в офісі Wildberries, яка сталася ще у вересні в Москві.

Під час наради з командирами та начальниками силового блоку Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив про те, що його вбивство "замовив" член Ради Федерації від Дагестану, мільярдер-промисловець Сулейман Керімов. Також у цьому контексті він згадує депутатів Держдуми Бекхана Барахоєва з Інгушетії та Різвана Курбанова з Дагестану.

За словами Кадирова, він має докази цього і він оголосить усім їм "кровну помсту", якщо вони не доведуть протилежне.

"Якщо вони не доведуть протилежне, я офіційно оголошую кревну помсту Барахоєву, Керімову Сулейману, Курбанову Різвану. Є свідки, є люди, у яких вони замовляли, питали, за скільки ви можете прийняти замовлення (на вбивство Рамзана Кадирова — ред.)", — заявив Кадиров.

Глава Чечні також назвав тему навколо перестрілки в офісі Wildberries спробою "стравити на побутовому ґрунті народи" і закликав особисто йому в очі висловлювати претензії, які є у кого-небудь до кадировців, які брали участь у перестрілці.

Цю заяву Кадирова прокоментував журналіст Дмитро Колезєв, який припустив, що кавказькі республіки зараз перебувають на межі відкритого конфлікту.

"Схоже, що кавказькі республіки вже на межі прямого конфлікту. Wildberries тут, мабуть, лише привід. Розвиток подій може виявитися таким, що мало не здасться", — зазначив Колезєв.

Нагадаємо, стрілянина біля офісу Wildberries у центрі Москви відбулася вдень 18 вересня, коли чоловік засновниці маркетплейсу Владислав Бакальчук прибув туди з охороною із МВС.

У Wildberries заявили, що Бакальчук спробував "незаконно проникнути" в офіс, а стрілянину відкрили його супутники. Сам же Бакальчук стверджує, що почали стріляти з боку офісу. Внаслідок стрілянини загинули двоє охоронців родом з Інгушетії, повідомляє "Медуза".

Кадиров не приховував своє втручання в конфлікт навколо компанії Wildberries і підтримував Бакальчука, але перестрілку досі ніяк не коментував.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск віддалено "відключив" його Tesla Cybertruck, на який був раніше встановлений кулемет, і вчинив "не по-чоловічому". Машина, за його словами, перестала їхати, і її довелося відбуксирувати із зони ведення бойових дій.