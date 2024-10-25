У Росії чиновникам порадили відсидіти у в’язниці: курйозна заява колишнього заступника мера Іркутська

Рекомендація стосується не лише чиновників, а й будь-яких керівників

У Росії колишній заступник мера Іркутська Володимир Преловський, засуджений на чотири роки за хабарі, порадив усім, хто обіймає керівні посади, відсидіти у в’язниці. Він назвав місця позбавлення волі – "унікальним інститутом".

Таку заяву Преловський зробив на своїй сторінці в Instagram. При цьому він навіть уточнив, що достатньо буде відсидіти лише один рік.

"Вважаю, що у в’язниці я не сидів, просто їздив на курси підвищення кваліфікації. Це так. Це унікальний інститут. Рекомендую всім, хто на керівних посадах, один рік — саме те, два і більше — вже перебір", — написав колишній чиновник. .

Водночас в інтерв’ю журналу "Іркутські кулуари" він пояснив, що його рекомендація стосується не лише чиновників, а будь-яких керівників. При цьому Преловський каже, що це буде корисно для цих людей, тому що для формування особистості "необхідна або шокова терапія, або довге-довге навчання та виховання".

"При цьому я, звичайно ж, не збираюся романтизувати в’язницю, там немає нічого романтичного. Я просто розповідаю про свій досвід, який я пережив", — заявив Преловський.

Варто зазначити, що у квітні 2022 року Жовтневий районний суд Іркутська визнав Преловського винним та засудив до чотирьох років колонії суворого режиму за трьома злочинами, передбаченими ч. 5 ст. 290 КК РФ (одержання хабаря посадовцем у великому розмірі). Йому також заборонено обіймати державну посаду на строк 3,5 роки.

У ході суду не було уточнено розміру отриманих чиновником хабарів. Він був затриманий та поміщений під домашній арешт у травні 2021 року.

Заступником мера та головою Жовтневого округу адміністрації Іркутська з 2017 року по жовтень 2020 року Преловський працював. Далі упродовж чотирьох місяців був в.о. мера та керівника комітету міського облаштування. У лютому 2021 року він пішов у відставку за власним бажанням.

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