В России чиновникам посоветовали отсидеть в тюрьме: курьезное заявление бывшего заммэра Иркутска

Рекомендация касается не только чиновников, а и любых руководителей

В России бывший заместитель мэра Иркутска Владимир Преловский, осуждённый на четыре года за взятки, посоветовал всем, кто занимает руководящие посты, отсидеть в тюрьме. Он назвал места лишения свободы — "уникальным институтом".

Такое заявление Преловский сделал на своей странице в Instagram. При этом он даже уточнил, что достаточно будет отсидеть всего один год.

"Считаю, что в тюрьме я не сидел, просто ездил на курсы повышения квалификации. Это так. Это уникальный институт. Рекомендую всем, кто на руководящих постах, один годик — само то, два и более — уже перебор", — написал бывший чиновник.

В то же время, в интервью журналу "Иркутские кулуары" он пояснил, что его рекомендация касается не только чиновников, а и любых руководителей. При этом, Преловский говорит, что это будет полезно для этих людей, потому как для формирования личности "необходима либо шоковая терапия, либо долгое-долгое обучение и воспитание".

"При этом я, конечно же, не собираюсь романтизировать тюрьму, там нет ничего романтичного. Я рассказываю просто о своём опыте, который я пережил", — заявил Преловский.

Стоит указать, что в апреле 2022 года Октябрьский районный суд Иркутска признал Преловского виновным и приговорил к четырем годам колонии строгого режима по трем преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Ему также запрещено занимать государственной должности на срок 3,5 года.

В ходе суда не был уточнен размер полученных чиновником взяток. Он был задержан и помещен под домашний арест в мае 2021 года.

Заместителем мэра и главой Октябрьского округа администрации Иркутска с 2017 года по октябрь 2020 года Преловский работал. Далее на протяжении четырех месяцев был и.о. мэра и руководителя комитета городского обустройства. В феврале 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию.

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