Чорна кішка хотіла перебігти дорогу перед кортежем Путіна: відео курйозу потрапило до мережі

Російські пропагандисти прийняли це надто серйозно

Президент Росії Володимир Путін знову привернув увагу в мережі. Цього разу курйозний інцидент стався з чорним котом.

А відео цього випадку ширять росЗМІ. "Телеграф" розповість, чому це смішно.

Відео яке масово публікують росЗМІ дійсно виглядає дивно. Так, на ньому помітно, що чорний кіт пропустив кортеж президента РФ Володимира Путіна.

На опублікованих кадрах можна побачити, як тварина проходить середину шляху, чує автомобілі та завмирає. Після цього кішка повертається на газон та тікає.

Російський журналіст Павло Зарубін пише, що тварина зробила єдиний правильний вибір.

"Мабуть, найкумедніший кадр тижня: кортеж Путіна та чорна кішка, яка ухвалила єдино вірне рішення", — написав він.

Хоча в цьому випадку на відео помітно, що кішка злякалась, адже за давніми легендами наші пухнастики відчувають все і не бояться лише тих, хто дійсно добрий.

А ось російський депутат Віталій Мілонов сказав наступне: "Кішка хотіла показати, що не хоче брати участь у мракобіссі, пов'язаному з негативною оцінкою діяльності чорних кішок. Вона просто чесна киця".

Раніше "Телеграф" писав, що Путін осоромився в мережі і отримав порцію знущань у мережі. Користувачів розсмішило те, як він одягав навушники.