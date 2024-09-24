Співав російські пісні та побив активістку: мер Острога розповів, чи піде у відставку
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Коментар щодо ситуації чиновник дав лише майже через місяць
В Острозі (Рівненська область) п’яний мер Юрій Ягідка співав російські пісні та побився з місцевою активісткою. Інцидент стався 29 серпня 2024 року, а офіційно вибачився за те, що трапилося, лише 24 вересня.
За даними видання "Про Рівне", 58-річна місцева активістка Людмила Франківська проходила повз будівлю місцевої бібліотеки, яка почула, як там співають російську пісню "Ой, цветет калина в поле у ручья". Коли вона зайшла всередину, то виявила там 50-річного мера у компанії двох жінок, серед яких його заступниця Олеся Кашуба.
Зазначається, що 29 серпня в Україні відзначають День пам’яті українських захисників, а тому країна перебувала в жалобі за загиблими військовослужбовцями.
Джерела видання зазначили, що на зауваження Франківської нетверезий Ягідка повівся агресивно і накинувся на активістку з кулаками.
Прокоментувати ситуацію урядовець вирішив лише 24 вересня. Він оприлюднив у мережі повідомлення, в якому вибачився у всіх тих, кого могла образити ситуація, але відмовився залишати посаду до наступних виборів.
"Так, моя провина в тому, що кажучи по простому — напився. Моя провина в тому, що вів себе так, як не личить міському голові, не личить публічній людині і не личить чоловіку", — написав Ягідка.
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