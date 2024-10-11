Губернатор поколупався в носі і витер палець об підлеглу: у Росії спробували пояснити курйоз

Влада Забайкалля вже прокоментувала інцидент

У мережі з’явився ролик, на якому губернатор Забайкальського краю Росії Олександр Осіпов сунув палець у ніс, а вміст потім витер об верхній одяг начальниці місцевого лісництва Олени Шаляпіної. Його вчинок уже спробували виправдати.

Як виявилось, відео було знято ще влітку 2024 року під час масштабних лісових пожеж у регіоні. Проте раніше у мережі воно не з’являлося.

На кадрах видно, що в момент, коли Шаляпіна розповідала про те, що відбувається, Осипов стояв збоку від неї й старанно колупав у носі. Все б нічого, але те, що йому вдалося дістати з носа, він вирішив витерти прямо об Шаляпіну. Вона своєю чергою не стала подавати виду, що помітила цей рух.

Як пишуть пабліки, у приймальні Олександра Осипова його вчинок коментувати відмовилися, пославшись на зайнятість, і зажадали офіційного запиту.

Вже незабаром влада Забайкалля сказала, що губернатор не колупався в носі, а відганяв мошку.

"Не завжди виходить одночасно пожежу гасити, носа почухати й за доповіддю уточнювати", — цитують ЗМІ главу регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилося курйозне відео, як чорна кішка хотіла перебігти дорогу перед кортежем Путіна.