Навіщо Україні Курська область: Зеленський назвав головну мету операції ЗСУ

Україні не потрібна російська територія

Україна не планує виводити війська з Курської області. Утримання цих територій дозволить тиснути на російського диктатора Володимира Путіна з метою посадити його за стіл переговорів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News. За його словами, Україні не потрібна ця земля і займатись "українізацією" місцевого населення там ніхто не буде.

Проте він зазначив, що зараз ця територія необхідна Києву для досягнення своїх цілей. Зеленський зазначив, що це є частиною "плану перемоги", який пізніше буде представлений країнам-союзникам, включаючи США.

Глава держави не став відповідати на запитання про те, чи планують ЗСУ нові атаки на російську територію.

"За всієї поваги, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх пов’язаний із несподіванкою", — сказав український президент.

Зеленський нагадав, що контрнаступ 2023 року провалився через те, що до нього було прикуто багато уваги, через що росіяни змогли до нього підготуватися. Цього разу, за його словами, про підготовку операції знало лише дуже обмежене коло людей.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Росії відмовилися від переговорів з Україною через вторгнення до Курської області. У МЗС країни-агресора назвали такі дії "терористичними".