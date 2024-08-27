Пропагандиста вигнали зі Словаччини, незважаючи на Фіцо та роботу на Медведчука

Колишній генеральний продюсер "112 Україна" у травні потрапив під санкції ЄС

Словаччина скасувала тимчасовий захист для проросійського пропагандиста із каналів Віктора Медведчука Артема Марчевського. Туди він перебрався у квітні 2024 року, після того, як втік із Чехії.

Про це першим написало чеське видання Denik N. Після цього інформацію публічно підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ Словаччини.

"Міграційна служба Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, як компетентний адміністративний орган першої інстанції, після належної та об’єктивної оцінки справи цієї особи, 3 липня 2024 року винесла рішення про скасування тимчасового притулку", — підтвердив представник відомства Матей Нойманн.

У ЗМІ повідомляють, що рішення набуло чинності 25 липня, проте наразі місцеперебування Марчевського залишається невідомим, а його адвокат на це не реагував.

Як відомо, в Україні Марчевський був генеральним продюсером телеканалу "112 Україна". У Чехії він отримав захист у рамках зусиль ЄС, спрямованих на допомогу людям, які тікають від бойових дій.

Під час перебування у Празі Марчевський займався просуванням пропагандистського проєкту Voice of Europe, який розповсюджував російські наративи, спрямовані не лише проти України, а й проти її союзників у Європі. Через це Чехія в односторонньому порядку запровадила санкції проти пропагандиста, що змусило його кочувати до сусідньої Словаччини, де у владі перебувають проросійські політики з уряду Роберта Фіцо.

Euractiv пише, що Voice of Europe після цього переїхав до Казахстану.

27 травня ЄС на загальноєвропейському рівні ввів санкції проти Медведчука, заодно включивши до списку Марчевського.

Нагадаємо, Медведчук намагається повернути українське громадянство та депутатський мандат. З Росії він позивається до президента України, СБУ, Верховної Ради та РНБО.