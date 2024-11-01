Пропагандистку Соловьева захейтили за слова о ВСУ и Курской области

Тот момент, когда возненавидели даже свои

Пропагандистка Юлия Витязева написала о том, что вторжение ВСУ в Курскую область — это "хитрый план" руководства РФ. Данное заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы и на ведущую набросились Z-блогеры, военные журналисты и активисты.

Рядовые же россияне забросали Витязеву гневными комментариями и искупали в хейте. В результате произошедшего пропагандистку якобы даже уволили из команды Соловьев Life.

Известно, что 31 октября Юлия Витязева в своем Телеграм-канале написала пост о Курской операции. Она заявила, что ВСУ специально позволили зайти туда и так было спланировано российским руководством. Эта "хитрая" стратегия, по ее словам, была очень "эффективной и оправданной".

Витязева написала, что Минобороны России, Генштаб и лично Путин позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому вторгнуться в Курскую область и "увязнуть там". Все это якобы был "целенаправленный план российского правительства".

Затем пропагандистка свой пост удалила, однако после шквала критики в свой адрес все же прокомментировала ситуацию. Она не стала отказываться от своих слов и заявила, что зайти в Курскую область ВСУ позволили российские власти и это реально был их план.

Этот пост вызвал шквал гнева у россиян и у их "лидеров мнений". Военкоры обвинили Витязеву в обесценивании гибели российских военных и в неуважительном отношении к "потерям среди гражданского населения".

Витязеву начали называть "мразью" и "рогулихой". Также ей желали пролечиться в "дурке", предлагали "посадить ее в тюрьму" и "выдворить из РФ":

Затем Z-блогер Юрий Подоляка сообщил о том, что Витязеву якобы решили уволить из команды Соловьев Life. Причиной стали ее высказывания об операции ВСУ в Курской области.

Что известно о Юлии Витязевой

Юлия Витязева (Лозанова) — телеведущая и блогер. Родилась 25 июня 1981 года в Одессе. В 2015 году она уехала из Одессы в Москву.

С 2020 года начала сотрудничать с "RT на русском", с 2021 года постоянная участница политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", также сотрудничала с журналистом Владимиром Соловьевым на платформе "Соловьев Live".

В конце февраля 2024 года стало известно, что у Витязевой есть медаль "За отвагу", которая выдается только за подвиги, связанные с риском для жизни. В Telegram-канале она объявила, что "указ о награждении был подписан лично президентом Владимиром Путиным 8 ноября 2022 года", но позже удалила пост.

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