Був проти окупації Росією Криму: як виглядає могила легенди радянських фільмів Кокшенова

Актор помер майже 5 років тому

Михайло Кокшенов — відомий радянський актор, який зіграв у стрічках "Не може бути", "Ширлі-Мирлі", "На Дерибасівській хороша погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі" та багатьох інших. Чоловіка не стало у 83 роки.

Яким був акторський шлях Кокшенова, чому він помер, і де поховали — знає "Телеграф".

Михайло Кокшенов — біографія

Кокшенов народився у 1936 році у Москві. Навчався на актора в училищі, після закінчення якого працював у різних театрах. Згодом дебютував у стрічці "Голова" у 1964 році. Фільм став успішним у Радянському Союзі, тож кар'єра актора рухалась вгору.

Кокшенов зіграв у понад 100 кінороботах, де перевтілювався у комедійних персонажів. Зазвичай він грав звичайних селянських чоловіків. Так, він виконав ролі солдата у стрічці "Женя, Женечка та "катюша", коханця — у "Не може бути!", поліцейського — у "Дачна поїздка сержанта Цибулі", слугу — у "Маленькі трагедії".

Популярними фільмами за участі актора є "Спортлото 82", "Найчарівніша і найпривабливіша" і "На Дерибасівській хороша погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі". В останній Кокшенов зіграв українського мафіозі Кравчука.

Михайло Кокшенов знімався у стрічці "Не може бути!"

У 90-х Кокшенов спробував себе як режисер, створюючи кооперативне кіно. Це об'єднання кількох незалежних кіностудій, які не мають стосунку до державних. Так, він створив стрічки "Російський бізнес", "Російський рахунок", "Російське диво", в яких одночасно мав головні ролі.

Також у доробку Кокшенова є фільми "Інкогніто з Петербурга", "На тайгових вітрах", "Крах операції "Терор", "Однолюби", "Нам тут жити", "Заповіт", "Випадок у ресторані", "Право любити", "Курортний роман", "Триста років тому".

Михайло Кокшенов знімався у фільмі "Спортлото 82"

Кокшенов знімався у рекламі побутової техніки, кіножурналах "Єралаш" і "Фітіль", серіалах "Татусеві доньки" та "Вороніни". Також займався озвучуванням фільмів і мультфільмів. А у 2011 році повністю завершив кінокар'єру.

Кадр з фільму "На Дерибасівській хороша погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі"

У 2017 році Кокшенову стало погано на вулиці. Його госпіталізували у реанімацію з інсультом. Після цього чоловік припинив з'являтися на публіці. Згодом актор почав проходити реабілітацію. У 2020 році він помер від серцевої недостатності.

Так виглядав Михайло Кокшенов у зрілому віці

Михайло Кокшенов припинив зніматись у кіно у 2011

Цікаво, що актор був одним із тих діячів, які висловилися проти окупації Росією Криму у 2014 році.

Михайло Кокшенов — могила

Михайла Кокшенова не стало в період пандемії коронавірусу, тому провести його в останню путь прийшли рідні та найближче оточення. Попрощалися з актором у ритуальному залі Мітінського крематорію. Артиста поховали у родинному склепі на Новодівичому кладовищі, неподалік від могили українського письменника Миколи Гоголя.

Під час прощання з артистом стався скандал. Актор Олексій Панін почав скаржитися, що на похорон прийшло більше журналістів, ніж друзів покійного. Також він заявив, що Кокшенов був "найбездарнішим режисером", який міг "винести мозок кому завгодно". Паніна вивели із приміщення після такого висловлювання.

На могилі Кокшенова встановлений пам'ятник з чорного каменю. На меморіалі можна побачити дані усіх рідних актора, яких тут поховали. Артисту встановили окрему червону табличку з його роками життя і смерті, а також портрет у невеликій квадратній рамці. Шанувальники періодично приносять на його могилу квіти.

Кокшенова поховали у родинному склепі

Такий вигляд має могила Кокшенова

Кокшенову встановили чорно-білий бюст, який розташували позаду надгробної плити. Також на меморіал поклали кінострічку, виготовлену з бронзи, що нагадує про тривалу роботу чоловіка в кіно.

Кокшенову встановили бюст

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила акторки стрічки "Морозко" Інни Чурікової. Вона мовчала про війну Росії проти України.