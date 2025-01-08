Похований разом з братом-близнюком на території маєтку: як виглядає могила короля рок-н-ролу Елвіса Преслі

Артист став справжньою легендою рок-н-ролу

Сьогодні, 8 січня, відомому американському співаку і актору Елвісу Преслі виповнилося б 90 років. Він став одним із найвідомішим музикантів минулого століття у стилі рок-н-рол. Однак Преслі помер у 42 роки від серцевої недостатності. У 2023 році про артиста зняли перший мультфільм.

"Телеграф" розкаже, що відомо про легендарного співака та актора, а також де його поховали.

Елвіс Преслі — біографія

Елвіс Преслі з'явився на світ 8 січня 1935 року у місті Тьюпело, що у штаті Міссісіпі. Сім'я жила досить скромно. Почав займатися музикою у дитинстві, отримавши першу гітару у 10 років. Хлопець брав участь у музичних конкурсах, сподіваючись стати відомим співаком. Також разом з іншими музикантами виконував пісні у стилі кантрі на вулиці.

А першим треком Преслі став That’s All Right, випущений у 1954 році. Пісня стала успішною, тож кар'єра виконавця почала розвиватися. До кінця 1955 році Преслі створив 10 треків, а невдовзі підписав контракт з компанією RCA Records. Так, у артиста почали з'являтися прихильники. Він відрізнявся нестандартною подачею треків, мотивами рок-н-ролу та рухами стегнами.

Фото: Getty Images

Перший музичний альбом Елвіса був у лідерах протягом 10 тижнів. Також він співпрацював з компанією Paramount Pictures. Уперше Преслі знявся у фільмі "Люби мене ніжно", який сподобався глядачам. У 1958 році артист почав проходити військову службу у танковій дивізії у Німеччині. У цей період він створив треки Hard Headed Woman і A Big Hunk o’ Love, які були шалено популярними.

Фото: Getty Images

Артиста запрошували на телевізійні концерти та на радіо. Після проходження служби він продовжив зніматися у кіно. Мав ролі у стрічках "Солдатський блюз", "Дівчата! Дівчата! Дівчата!", "Хай живе Лас-Вегас", "Блакитні Гаваї". Продюсер останньої стрічки пропонував Преслі подібні ролі, які він вже виконував, і це мало негативний ефект. Цікавість до артиста почала зменшуватися. Останніми кінороботами за участі співака стали "Чарро!" і "Зміна звички" 1969 року.

Фото: Getty Images

Всесвітньо популярними треками Елвіса Преслі стали Burning Love, Hard Headed Woman, Mystery Train, Don't Be Cruel. Протягом творчості він отримав 3 статуетки престижної музичної премії "Греммі". Преслі часто називають королем рок-н-ролу. Також його внесли у Книгу рекордів Гіннеса як співака, котрий випустив найбільше успішних альбомів, — 97.

Елвіс Преслі — могила

Охоронець музиканта, Сонні Уест, розповідав, що протягом останніх років життя Преслі зловживав алкоголем. Він міг випити 3 пляшки віскі у день. Також музикант стріляв по порожніх кімнатах і кричав, що його намагаються вбити.

В останній день свого життя музикант ходив стоматолога, а потім випив заспокійливе. Таблетка не подіяла, тож він взяв ще одну. Вона виявилась фатальною для виконавця. Наступного дня подруга музиканта, Джінджер Олден, виявила його непритомним у ванній. Дівчина викликала швидку, але було пізно. Актор помер у 42 роки.

Фото: Getty Images

Попрощатися з кумиром прийшли понад 80 тисяч людей. Преслі поховали у склепі на кладовищі Forest Hill у Мемфісі. Чимало прихильників не могли повірити у смерть співака і вважали його живим. А деякі невідомі намагалися відкрити труну, щоб переконатися у цьому.

Після цього випадку прах співака перепоховали на території маєтку Graceland, біля могили матері, батька, брата-близнюка, який помер при народженні, і тітки. Артисту встановили надгробну плиту, на якій написані його ім'я, прізвище, роки життя і смерті.

Фото з мережі

Фото з мережі

Також на надгробку можна побачити напис "Господь побачив, що йому потрібен спокій, і забрав до себе, щоб бути з ним". Прихильники приносять до місця поховання Преслі квіти, листи та м'які іграшки, які він дуже любив. Щорічно шанувальники влаштовують нічну службу на честь знаменитості. Вони запалюють свічки і згадують співака.

Фото з мережі

Загалом на території Graceland розташовані дім, де жив співак, його автівки та музей літаків. Окрім цього, можна побачити кілька басейнів, сади, фонтани та алею з вінків, привезених прихильниками з Бразилії, Великої Британії, Японії. А на огорожі написано "Елвіс, ми ніколи не припинимо тебе любити".

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

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