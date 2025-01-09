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Великий меморіал з цікавими символами: як виглядає могила зірки "Дизель шоу" Марини Поплавської

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Могила Марини Поплавської
Могила Марини Поплавської. Фото Колаж "Телеграфу"

Життя артистки трагічно обірвалось через ДТП

Марина Поплавська — відома українська акторка, зокрема гумористичного проєкту "Дизель Шоу". Артистка загинула у ДТП в автокатастрофі на Житомирській трасі, коли поверталась з колегами до Києва з гастролей. Їй було 48 років.

"Телеграф" розповість про кар'єру акторки і де її поховали.

Марина Поплавська — що відомо

Майбутня акторка народилась у 1970 році у Новоград-Волинському, що на Житомирщині. Навчалась на факультеті української філології у Житомирському університеті імені Івана Франка.

Поплавська грала у команді "Дівчата з Житомира", але там не мала значного успіху. Тривалий час виконувала різні ролі в КВК, а також співала. Працювала вчителькою української мови протягом 20 років. Нерідко Марина відмовлялась від пропозицій на телебаченні, щоб дотримуватися графіку у школі.

Фото з мережі

Життя Поплавської кардинально змінило "Дизель Шоу" на каналі ICTV, яке стало популярним в Україні. Там Марина зазвичай виконувала ролі сильних жінок. Особливо емоційно публіка реагувала на її тандем з Євгеном Сморигіним. Також жінка співала про різні життєві ситуації з Вікторією Булітко.

Фото з мережі

У 2017 році Поплавська звільнилась зі школи, бо вже не могла поєднувати вчительську роботу з телевізійною. Тоді вона повністю сконцентрувалась на "Дизель Шоу". Загалом вона з'являлась у різних телевізійних серіалах і проєктах: "Чотири кохання", "Дні надії", "Як гартувався стайл" .

Фото з мережі

Артистка загинула в автокатастрофі біля села Мила, що на Київщині. Трагедія сталась на Житомирській трасі. Автобус з акторами заїхав у вантажівку. Від отриманих травм Поплавська і померла.

Марина Поплавська — могила

З Мариною Поплавською прощалися у будівлі Театру імені Кочерги у Житомирі. На похороні були рідні, близькі, друзі, колеги, а також прихильники акторки. Люди несли квіти й не стримували сліз. Відспівали артистку у Кафедральному Соборі Святої Софії.

Фото: "Інформатор"
Фото з мережі
Фото з мережі

Поплавську поховали на Корбутівському кладовищі на Центральній Алеї у Житомирі. Їй встановили великий гранітний пам'ятник, який складається з трьох частин. На одній зображені акторські маски, які нагадують про її діяльність, а на іншій — хрест. Також знизу написана інформація про акторку. А посередині гранітної основи можна побачити портрет Поплавської, на якому вона усміхається.

На постаменті також розташована книга, що символізує професію Поплавської, адже вона була вчителькою. Окрім цього, там є підсвічники, живі квіти і невеликі арки.

Фото Людмили Поплавської
Фото Людмили Поплавської
Фото Людмили Поплавської

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила акторки радянських фільмів Наталі Крачковської. Вона померла у 77 років.

Теги:
#Діяльність #Могила #Марина Поплавська