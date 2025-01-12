Скромний дерев’яний хрест: як виглядає могила акторки "Морозка" Чурікової, яку особисто нагороджував Путін

Акторка зіграла у понад 40 кінороботах

Інна Чурікова — відома радянська акторка, яка виконувала ролі у стрічках "Морозко", "У вогні броду немає", "Початок". Артистка померла у 2023 році, коли їй було 79.

"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра акторки, що вона казала про Україну, і де її поховали.

Інна Чурікова — біографія

Інна Чурікова народилась у Башкирії у 1943 році. Навчалась спершу у театральному училищі, а потім — у виші цього ж спрямування. Дебютувала у стрічці "Хмари над Борськом" у 1960 році. З того часу й почала грати у кіно.

Успішною для Чурікової стала роль Марфушеньки-душеньки у фільмі "Морозко". Це зробило її популярною на весь Радянський Союз. У стрічці акторці довелося з'їсти цибулю замість яблука, яку поклав у корзину реквізитор, щоб зекономити.

Інна Чурікова у фільмі "Морозко", фото з мережі

Після цього були кінороботи "Початок", "Прошу слова", "Старша сестра", "Той самий Мюнхгаузен". Зокрема, сценарій до стрічки "Початок" створювали спеціально під Чурікову. У ній йдеться про провінційну дівчину з самодіяльного театру, яку помічає відомий режисер і пропонує їй роль Жанни д'Арк. Фільм створив під Чурікову її чоловік і режисер Гліб Панфілов.

Інна Чурікова у фільмі "Початок", фото з мережі

Певний час Чурікова грала у дитячому театрі, а згодом — у драматичному театрі Москви. В останньому вона зіграла в постановках "Варвар і єретик", "Весілля", "Гамлет" Також відомими стрічками за її участі є "Військово-польовий роман", "Кур'єр", "Ребро Адама", "Ідіот", "У першому колі", "Ширлі-мирлі".

Громадська позиція

Інна Чурікова підписувала лист до російської влади, щоб зупинити війну проти Чечні і почати перемовини. А у 2006 році акторка засуджувала депортацію грузин з Росії, що було порушенням прав людини. Вона також була проти закону, який забороняє громадянам США всиновлювати російських дітей-сиріт.

Однак у 2008 році акторка позитивно відгукувалась про тодішніх кандидатів у президенти Росії — Володимира Путіна та Дмитра Медведєва. Вона казала, що вони — "привабливі молоді чоловіки".

Інна Чурікова у зрілому віці

Акторка мовчала про війну Росії проти України. Натомість вона дивувалась, як її колеги покидають країну-окупантку, не погоджуючись з її агресивною політикою. Чурікова казала, що хтось бреше, зокрема про те, що з Росії виїхали акторки Лія Ахеджакова та Чулпан Хаматова.

"Значить, це комусь треба. Я абсолютно не розумію цих людей. Вони ж брешуть і про Лію Ахеджакову, і про Чулпан. Я думаю, що Чулпан любить свою батьківщину набагато більше, ніж ці люди. Вони просто шкідники. Брешуть і все. Я думаю саме так", — зазначала артистка.

Інна Чурікова в останні роки життя, фото з мережі

А ще у 2018 році Чурікова отримала орден "За заслуги перед вітчизною" з рук диктатора Путіна. Ймовірно, вона підтримувала російську владу та її війну проти України, судячи з таких дій.

Інна Чурікова та Путін, фото з мережі

Могила

У 2019 році акторка брала участь в одній з вистав і впала зі сцени через те, що було темно. Тоді в неї був перелом ребер. У 2022 році Чурікова знову впала, що спричинило травми ребер і грудної клітки. Певний час акторка перебувала у реанімації.

У 2023 році Чурікову госпіталізували. Незабаром вона померла через тривалу хворобу. Диктатор Путін відправив телеграму зі співчуттями з приводу смерті акторки. Її відспівали у Храмі Христа Спасителя.

Чоловік і син Чурікової біля труни, фото з мережі

Чурікову поховали на Новодівичому кладовищі у Москві. Їй встановили дерев'яний хрест, на який поклали чорно-білий портрет акторки у молодості. Також прихильники поклали на могилу Чурікової багато живих квітів. Однак хтось із людей приніс проскуру на місце поховання, що спричинило обурення священнослужителів. Це вважається гріхом.

Такий вигляд має могила Чурікової, фото з мережі

Могила Інни Чурікової, фото з мережі

Син акторки — Іван Панфілов — розповідав, що пам'ятник його матері зараз виробляють. До фінансування долучився й театр, де працювала Чурікова. Достеменно невідомо, коли він з'явиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила акторки з фільму "12 стільців" Наталі Крачковської. Певний час поховання перебувало у занедбаному стані.