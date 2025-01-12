Скромний дерев’яний хрест: як виглядає могила акторки "Морозка" Чурікової, яку особисто нагороджував Путін
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Акторка зіграла у понад 40 кінороботах
Інна Чурікова — відома радянська акторка, яка виконувала ролі у стрічках "Морозко", "У вогні броду немає", "Початок". Артистка померла у 2023 році, коли їй було 79.
"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра акторки, що вона казала про Україну, і де її поховали.
Інна Чурікова — біографія
Інна Чурікова народилась у Башкирії у 1943 році. Навчалась спершу у театральному училищі, а потім — у виші цього ж спрямування. Дебютувала у стрічці "Хмари над Борськом" у 1960 році. З того часу й почала грати у кіно.
Успішною для Чурікової стала роль Марфушеньки-душеньки у фільмі "Морозко". Це зробило її популярною на весь Радянський Союз. У стрічці акторці довелося з'їсти цибулю замість яблука, яку поклав у корзину реквізитор, щоб зекономити.
Після цього були кінороботи "Початок", "Прошу слова", "Старша сестра", "Той самий Мюнхгаузен". Зокрема, сценарій до стрічки "Початок" створювали спеціально під Чурікову. У ній йдеться про провінційну дівчину з самодіяльного театру, яку помічає відомий режисер і пропонує їй роль Жанни д'Арк. Фільм створив під Чурікову її чоловік і режисер Гліб Панфілов.
Певний час Чурікова грала у дитячому театрі, а згодом — у драматичному театрі Москви. В останньому вона зіграла в постановках "Варвар і єретик", "Весілля", "Гамлет" Також відомими стрічками за її участі є "Військово-польовий роман", "Кур'єр", "Ребро Адама", "Ідіот", "У першому колі", "Ширлі-мирлі".
Громадська позиція
Інна Чурікова підписувала лист до російської влади, щоб зупинити війну проти Чечні і почати перемовини. А у 2006 році акторка засуджувала депортацію грузин з Росії, що було порушенням прав людини. Вона також була проти закону, який забороняє громадянам США всиновлювати російських дітей-сиріт.
Однак у 2008 році акторка позитивно відгукувалась про тодішніх кандидатів у президенти Росії — Володимира Путіна та Дмитра Медведєва. Вона казала, що вони — "привабливі молоді чоловіки".
Акторка мовчала про війну Росії проти України. Натомість вона дивувалась, як її колеги покидають країну-окупантку, не погоджуючись з її агресивною політикою. Чурікова казала, що хтось бреше, зокрема про те, що з Росії виїхали акторки Лія Ахеджакова та Чулпан Хаматова.
"Значить, це комусь треба. Я абсолютно не розумію цих людей. Вони ж брешуть і про Лію Ахеджакову, і про Чулпан. Я думаю, що Чулпан любить свою батьківщину набагато більше, ніж ці люди. Вони просто шкідники. Брешуть і все. Я думаю саме так", — зазначала артистка.
А ще у 2018 році Чурікова отримала орден "За заслуги перед вітчизною" з рук диктатора Путіна. Ймовірно, вона підтримувала російську владу та її війну проти України, судячи з таких дій.
Могила
У 2019 році акторка брала участь в одній з вистав і впала зі сцени через те, що було темно. Тоді в неї був перелом ребер. У 2022 році Чурікова знову впала, що спричинило травми ребер і грудної клітки. Певний час акторка перебувала у реанімації.
У 2023 році Чурікову госпіталізували. Незабаром вона померла через тривалу хворобу. Диктатор Путін відправив телеграму зі співчуттями з приводу смерті акторки. Її відспівали у Храмі Христа Спасителя.
Чурікову поховали на Новодівичому кладовищі у Москві. Їй встановили дерев'яний хрест, на який поклали чорно-білий портрет акторки у молодості. Також прихильники поклали на могилу Чурікової багато живих квітів. Однак хтось із людей приніс проскуру на місце поховання, що спричинило обурення священнослужителів. Це вважається гріхом.
Син акторки — Іван Панфілов — розповідав, що пам'ятник його матері зараз виробляють. До фінансування долучився й театр, де працювала Чурікова. Достеменно невідомо, коли він з'явиться.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила акторки з фільму "12 стільців" Наталі Крачковської. Певний час поховання перебувало у занедбаному стані.