Был против оккупации Россией Крыма: как выглядит могила легенды советских фильмов Кокшенова

Актер скончался почти 5 лет назад

Михаил Кокшенов — известный советский актер, сыгравший в лентах "Не может быть", "Ширли-Мирли", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич снова идут дожди" и многих других. Мужчины не стало в 83 года.

Каким был актерский путь Кокшенова, почему он умер, и где похоронили — знает "Телеграф".

Михаил Кокшенов — биография

Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Учился на актера в училище, по окончании которого работал в разных театрах. Впоследствии дебютировал в ленте "Голова" в 1964 году. Фильм стал успешным в Советском Союзе, поэтому карьера актера двигалась вверх.

Кокшенов сыграл более чем в 100 киноработах, где перевоплощался в комедийных персонажей. Обычно он играл обычных крестьянских мужчин. Так, он исполнил роли солдата в ленте "Женя, Женечка и "катюша", любовника — в "Не может быть!", полицейского — в "Дачная поездка сержанта Лука", слугу — в "Маленькие трагедии".

Популярными фильмами с участием актера являются "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич снова идут дожди". В последний Кокшенов сыграл украинского мафиози Кравчука.

Михаил Кокшенов снимался в ленте "Не может быть!"

В 90-х Кокшенов попробовал себя как режиссер, создавая кооперативное кино. Это объединение нескольких независимых киностудий, не имеющих отношения к государственным. Так, он создал ленты "Русский бизнес", "Русский счет", "Русское чудо", в которых одновременно играл главные роли.

Также в наследии Кокшенова есть фильмы "Инкогнито из Петербурга", "На таежных ветрах", "Крах операции "Террор", "Однолюби", "Нам здесь жить", "Завещание", "Случай в ресторане", "Право любить", "Курортный роман", "Триста лет назад".

Михаил Кокшенов снимался в фильме "Спортлото 82"

Кокшенов снимался в рекламе бытовой техники, киножурналах "Ералаш" и "Фитиль", сериалах "Папины дочки" и "Воронины". Также занимался озвучкой фильмов и мультфильмов. А в 2011 году полностью завершил кинокарьеру.

Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич снова идут дожди"

В 2017 году Кокшенову стало плохо на улице. Его госпитализировали в реанимацию с инсультом. После этого мужчина перестал появляться на публике. Впоследствии актер начал проходить реабилитацию. В 2020 году он скончался от сердечной недостаточности.

Так выглядел Михаил Кокшенов в зрелом возрасте

Михаил Кокшенов прекратил сниматься в кино в 2011 году

Интересно, что актер был одним из деятелей, которые высказались против оккупации Россией Крыма в 2014 году.

Михаил Кокшенов — могила

Михаила Кокшенова не стало в период пандемии коронавируса, поэтому провести его в последний путь пришли родные и самое близкое окружение. Простились с актером в ритуальном зале Митинского крематория. Артиста похоронили в семейном склепе на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы украинского писателя Николая Гоголя.

Во время прощания с артистом произошел скандал. Актер Алексей Панин начал жаловаться, что на похороны пришло больше журналистов, чем друзей усопшего. Также он заявил, что Кокшенов был "самым бездарным режиссером", который мог "вынести мозг кому угодно". Панина вывели из помещения после такого высказывания.

На могиле Кокшенова установлен памятник из черного камня. На мемориале можно увидеть данные всех родных актера, которых здесь похоронили. Поклонники периодически приносят на его могилу цветы.

Кокшенова похоронили в семейном склепе

Так выглядит могила Кокшенова

Кокшенову установили черно-белый бюст, расположенный позади надгробной плиты. Также на мемориал положили киноленту, изготовленную из бронзы, напоминающую о длительной работе мужчины в кино.

Кокшенову установили бюст

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