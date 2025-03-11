Україні погрожують "Орєшніком" перед переговорами у Саудівській Аравії: що сталося

У РФ знову вдались до погроз

Масована атака дронів на Москву та область розлютила росіян. У відповідь голова комітету з оборони Держдуми РФ генерал Андрій Картаполов закликав застосувати балістичну ракету "Орєшнік".

"Рішення за Верховним головнокомандувачем, але, гадаю, буде не зайвим (запустити "Орєшнік", — ред.), краще навіть не один", — заявив Картаполов, його слова цитують росЗМІ.

Нагадаємо, рано вранці 11 березня Москві та область атакували десятки дронів. Через роботу російської ППО та РЕБ, які збивали та придушували безпілотники над житловими кварталами, є пошкодження житлових будинків, спалахнули численні пожежі. Влада РФ заявила загиблих та постраждалих. Примітно, що мережею ширяться кадри, які демонструють, що багато руйнувань завдала саме робота російської ППО. На відео біля одного з пошкоджених будинків можна побачити розгінний ступінь ракети з ЗРК "Панцир", яку використовують у РФ для відбиття повітряних атак.

Варто зазначити, що загрози застосування "Орєшніка" звучать на тлі зустрічі делегацій США та України у Саудівській Аравії (Джидда) для переговорів щодо врегулювання війни. Більше матеріалів на тему шукайте тут: Переговори про завершення війни в Україні

Що відомо про ракету "Орєшнік"

Ракета "Орєшнік", якою росіяни у листопаді 2024 року вдарили по місту Дніпро, є модифікацією РС-26 і теоретично може бути збита комплексами Patriot і SAMP/T. За даними з відритих джерел, вона обладнана багатоцільовими боєголовками індивідуального наведення (Головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення — РГЧ ІН). Це означає, що носій несе кілька боєголовок, кожна з яких може бути націлена на певне місце. Через це одна балістична ракета здатна завдати масштабного удару.

РГЧ ІН були розроблені під час Холодної війни, щоб забезпечити доставку декількох ядерних боєголовок за один запуск. У США подібні характеристики має ракета Minuteman III — міжконтинентальна балістична ракета, що стоїть на озброєнні американської армії з 70-х років минулого століття.

Як повідомляв "Телеграф", наслідок російського удару по Одесі ввечері 10 березня, виникла пожежа, через що над містом нависла чорна димова хмара. Зафіксовано пошкодження господарських та складських приміщень, займання житлового будинку та резервуару з пальним.