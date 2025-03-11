Точна дата зустрічі поки що залишається невідомою

Спецпредставник Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф планує на цьому тижні вирушити до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Це буде їхня друга зустріч.

Про це пише Axios, посилаючись на власні джерела. Наголошується, що це станеться після ключової зустрічі офіційних осіб США та України в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, на якій обговорюватиметься можливе припинення вогню у війні з Росією.

Посланник Трампа був у Москві ще в середині лютого в рамках угоди про звільнення громадянина США Марка Фогеля, який тоді утримувався у російській в’язниці. Віткофф зустрічався з Путіним протягом трьох годин під час цієї поїздки.

Bloomberg також підтверджує цю інформацію. Однак точної дати зустрічі Віткоффа і Путіна не було повідомлено.

Переговори у Саудівській Аравії

11 березня заплановано переговори США та України. Зустріч делегацій двох країн відбудеться у Саудівській Аравії (Джидда).

За інформацією Української правди, головним завданням перемовників є відновлення відносин між Києвом та Вашингтоном, а також обговорення угоди з корисними копалинами. Своєю чергою Reuters з посиланням на двох чиновників уряду США пише, що американські чиновники нібито мають намір використовувати зустріч з українською делегацією частково для того, щоб з’ясувати, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії для припинення війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Financial Times з посиланням на офіційних осіб, поінформованих про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії, написав, що Київ на них намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку та запевнити президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що у Дональда Трампа. Будуть конкретні пропозиції.