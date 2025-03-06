Путін прагне миру? Чому Кремль у безвихідній ситуації.

Росія все активніше намагається підтримати прагнення Дональда Трампа до припинення війни в Україні, але за цим криється не бажання миру, а відчай Кремля. Для Володимира Путіна війна стала тотальною катастрофою – як на полі бою, так і в економічному плані.

Як повідомляє The Telegraph, російська пропаганда намагається створити ілюзію впевненості, висміюючи проблеми Заходу, але реальність для Кремля набагато похмуріша. Москва сподівається, що перемога Трампа дозволить закінчити війну, оскільки російська армія зазнає колосальних втрат, а економіка балансує на межі прірви.

За оцінками західних експертів, втрати Росії вбитими та пораненими перевищили 850 тисяч осіб – більше, ніж у США та Великої Британії разом під час Другої світової війни.

Крім того, війна знищує російську економіку:

Процентні ставки зросли до 21%

Фонд національного добробуту швидко порожніє

У Кремля немає ресурсів для фінансування війни

На тлі цього Росія демонструє готовність до переговорів. Одна з останніх спроб – пропозиція Кремля виступити посередником у переговорах між США та Іраном, але Верховний лідер Ірану відкинув цю ініціативу, що лише підтверджує втрату Москвою впливу.

Ще один удар по амбіціям Кремля – посилення Європи. ЄС планує зібрати 800 мільярдів євро для нарощування оборони, а вступ Фінляндії та Швеції до НАТО зміцнив північний фланг Альянсу.

Кремль злякався, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа може відправити війська в Україну для захисту майбутнього миру. У відповідь Росія істерично засудила ці слова як "конфронтаційні".

Реальність така: Трамп не буде вести переговори з позиції сили, бо справжня слабка сторона – це Путін.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп обговорює можливість припинення захисту країн-членів НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.