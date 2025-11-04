По кишені кожному: прилади, які можуть працювати навіть без світла (фото)

З цими предметами буде легше пережити кілька годин без світла

В умовах регулярних відключень світла важливо мати під рукою гаджети, які допоможуть під час блекаутів. Вони зроблять життя без світла комфортнішим.

"Телеграф" розповідає про необхідні речі на випадок раптових відключень світла. Ці предмети допоможуть пережити кілька годин без електрики.

Незвичайні прилади у разі відключення електрики

Світлодіодний ліхтар-лампа, що перезаряджається, допоможе і під час відключень електрики, виручить він і під час тривалих туристичних походів. Головне – не забувати заряджати прилад. На китайських маркетплейсах можна придбати за вигідною ціною — 4 лампи за менш як 400 грн або одну лампу за більш як 200 грн.

Трохи дорожче стоятиме світлодіодна стрічка. Її можна придбати навіть за трохи більше 100 грн.

Менше, ніж за 200 гривень, можна придбати світлодіодний нічник. Він відразу йде з вбудованим датчиком руху — прилад вимикатиметься у випадку, якщо поряд нікого немає. Це чудове рішення для освітлення кухні, спальні та інших кімнат.

Менш ніж за 300 гривень можна придбати сонячний зарядний пристрій. Це відмінний варіант не тільки для зарядки мобільних телефонів — він також стане в нагоді і як ліхтарик.

Під час відключень електрики можна спокійно йти в душ, купивши спеціальну насадку з підсвічуванням LED. Менше 300 грн — і за наявності води можна спокійно митися навіть під час блекаутів.

