Пєсков розповів про переговори, дружбу з Китаєм та погрожував ЄС "відповіддю"

У Кремлі знову погрожують Європейському Союзу відповіддю, тепер вже на мілітаризацію. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія може бути змушена вживати контрзаходів у відповідь на збільшення оборонних потужностей об'єднаної Європи. Але це далеко не єдина заява, яку зробив представник Кремля.

"Телеграф" зібрав основні заяви речника Путіна Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, "конфронтаційна риторика ЄС дисонує з процесом пошуку шляхів врегулювання в Україні". Він зазначив, що Росія та США підтримують контакт щодо підготовки до переговорів по Україні, проте нових подробиць наразі немає.

Кандидатуру перемовника зі США по Україні від Російської Федерації поки що не визначено. Однак Пєсков підкреслив, що Росія продовжує вважати стамбульські угоди відправною точкою для переговорів щодо України.

Інші заяви речника Кремля:

Питання про контроль над ядерними арсеналами не опрацьовувалося з Пекіном, точку зору КНР ще належить дізнатися.

Москва розширюватиме діалог з Пекіном щодо стратегічної стабільності.

Європейські ядерні арсенали повинні враховуватися під час обговорення контролю над озброєннями.

Удари ЗС РФ по об'єктах ВПК України не пов'язані із заявами Макрона.

Раніше "Телеграф" також писав, що Зеленський жорстко пройшовся по Фіцо через погрози зупинити імпорт електрики в Україну. Це рішення пошкодить і інтересам Словаччини, впевнений президент України.