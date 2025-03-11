Украине грозят "Орешником" перед переговорами в Саудовской Аравии: что произошло

В Москве снова прибегли к угрозам

Массированная атака дронов на Москву и область разозлила россиян. В ответ глава комитета по обороне Госдумы РФ генерал Андрей Картаполов призвал применить баллистическую ракету "Орешник".

"Решение по Верховному главнокомандующему, но, думаю, будет не лишним (запустить "Орешник", — ред.), лучше даже не один", — заявил Картаполов, его слова цитируют росСМИ.

Напомним, ранним утром 11 марта Москве и область атаковали десятки дронов. Из-за работы российской ПВО и РЭБ, которые сбивали и подавляли беспилотники над жилыми кварталами, есть повреждения жилых домов, вспыхнули многочисленные пожары. Власти РФ заявили погибших и пострадавших. Примечательно, что по сети ходят кадры, которые демонстрируют, что много разрушений нанесла именно работа российской ПВО. На видео возле одного из поврежденных домов можно увидеть разгонную степень ракеты с ЗРК "Панцирь", используемую в РФ для отражения воздушных атак.

Стоит отметить, что угрозы применения "Орешника" звучат на фоне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии (Джидда) для переговоров об урегулировании войны. Больше материалов на тему ищите здесь: Переговоры о завершении войны в Украине

Что известно о ракете "Орешник"

Ракета "Орешник", которой россияне в ноябре 2024 г. ударили по городу Днепр, является модификацией РС-26 и теоретически может быть сбита комплексами Patriot и SAMP/T. По данным из отрытых источников, она оборудована многоцелевыми боеголовками индивидуального наведения (главная разделяемая часть с блоками индивидуального наведения — РГЧ ИН). Это значит, что носитель несет несколько боеголовок, любая из которых может быть нацелена на определенное место. Поэтому одна баллистическая ракета способна нанести масштабный удар.

РГЧ ИН были разработаны во время холодной войны, чтобы обеспечить доставку нескольких ядерных боеголовок за один запуск. В США подобные характеристики имеет ракета Minuteman III – межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века.

Как сообщал "Телеграф", следствие российского удара по Одессе вечером 10 марта, возник пожар, из-за чего над городом нависло черное дымовое облако. Зафиксированы повреждения хозяйственных и складских помещений, возгорание жилого дома и резервуара с горючим.