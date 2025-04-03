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Новий призов у Росії і "зачистка" окупованих територій. Про що свідчить поведінка Путіна

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Колаж Телеграфу

Окупанти позбавляються від нелояльних українців

Оголошений днями Володимиром Путіним наймасовіший за останні 14 років призов строковиків до армії яскраво свідчить про його справжні наміри. І вони не вказують про миролюбство господаря Кремля.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів провідний експерт Центру нової американської безпеки (CNAS), заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Путін хоче продовження війни, а Трамп може піти з переговорів: в США дали свій прогноз щодо України".

Він нагадав, що близько тижня тому Путін видав указ, за яким українці, які перебувають на окупованих територіях, повинні їх залишити.

— Іншими словами, він "чистить" ці області від людей, які не є лояльними, які не є росіянами або проросійськими.

Для мене подібні речі — це не поведінка людини, яка прагне миру і хоче досягти угоди. Так не чинять ті, хто дійсно цього потребує, — підсумував американський експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 30 вересня 2024-го російські ЗМІ оприлюднили указ Путіна про призов у ЗС РФ 133 тисячі осіб. А березневим указом 2024-го на військову службу в Росії планували призвати 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Теги:
#Володимир Путін #Призов #Зачистка #Окуповані території