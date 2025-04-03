Новий призов у Росії і "зачистка" окупованих територій. Про що свідчить поведінка Путіна

Окупанти позбавляються від нелояльних українців

Оголошений днями Володимиром Путіним наймасовіший за останні 14 років призов строковиків до армії яскраво свідчить про його справжні наміри. І вони не вказують про миролюбство господаря Кремля.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів провідний експерт Центру нової американської безпеки (CNAS), заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Путін хоче продовження війни, а Трамп може піти з переговорів: в США дали свій прогноз щодо України".

Він нагадав, що близько тижня тому Путін видав указ, за яким українці, які перебувають на окупованих територіях, повинні їх залишити.

— Іншими словами, він "чистить" ці області від людей, які не є лояльними, які не є росіянами або проросійськими.

Для мене подібні речі — це не поведінка людини, яка прагне миру і хоче досягти угоди. Так не чинять ті, хто дійсно цього потребує, — підсумував американський експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 30 вересня 2024-го російські ЗМІ оприлюднили указ Путіна про призов у ЗС РФ 133 тисячі осіб. А березневим указом 2024-го на військову службу в Росії планували призвати 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.