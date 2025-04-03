Мир в Україні – наживка? Як Путін тримає Трампа на гачку

Кремль постійно підіймає ставки і висуває Трампу нові вимоги

Володимир Путін не відкидає ідею президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню та досягнення мирної угоди по Україні, а виставляє свою ціну. Він вдає, що готовий до переговорів, але заявляє Трампу, що не робитиме цього просто так і спершу вимагає певних поступок.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів провідний експерт Центру нової американської безпеки (CNAS), заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд. Він пояснив, як Путін тримає Трампа на гачку.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Путін хоче продовження війни, а Трамп може піти з переговорів: в США дали свій прогноз щодо України".

Експерт нагадав: коли йшли перемовини щодо тимчасового припинення вогню в Чорному морі та "енергетичного перемир’я", Путін їх не відхилив, а сказав: "Перш ніж я погоджуся, мені потрібні поступки фінансові, в аграрному експорті й подібних питаннях".

— У цих поступках приховується зняття обмежень на використання Росією системи SWIFT для переказу грошей між банками та клієнтами, що їй недоступно і значно послаблює її економіку. Тож його перша вимога є дуже суттєвою.

Це поступка, яку мають схвалити і Сполучені Штати, і Європа. Через це реалізація навіть тимчасової угоди [про припинення вогню] є надзвичайно складною, оскільки Росія постійно підіймає ставки. Вона щоразу висуває Трампу нові вимоги, — каже ексчиновник Пентагону.

Він підтвердив, що це викликає у президента США роздратування. Це було особливо помітно минулими вихідними, коли він відкрито погрожував Росії новими санкціями, якщо вона не буде більш поступливою.

— Гадаю, це створює дилему для Путіна. По-перше, навряд чи він дуже боїться санкцій. Але, по-друге, хоче й далі "грати" Трампом, бо знає, що той прагне досягти угоди — як для власного задоволення, так і для взаємовигідної співпраці з Росією, — вважає Джим Таунсенд.

На його думку, Путін не хоче втрачати цей важіль впливу, занадто роздратувавши Трампа і змусивши його відійти від процесу.

— Це можна порівняти з риболовлею: якщо натягнути волосінь надто сильно, риба зірветься. Тепер Путін має вирішити, як діяти далі. Чи погодиться він знизити ціну своєї участі [у переговорному процесі]? Побачимо, — підсумував американський експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав з посиланням на NYT, що переломний момент у тактиці США дедалі ближче, адже Путін не відповів "взаємністю" Трампу.