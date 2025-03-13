Що буде, якщо зупинити мобілізацію, як того вимагає Путін: сценарій політолога

Політтехнолог розповів, що відбуватиметься після припинення вогню

Президент Російської Федерації зараз не може відмовлятися від припинення вогню, тому і висуває умови, які має виконати Київ, зокрема припинення мобілізації. Якщо Україна зупинить мобілізацію та інші дії, спрямовані на підтримку обороноздатності, у випадку зриву перемир'я, вона опиниться в дуже складній ситуації.

Про це "Телеграфу" розповів політтехнолог Олексій Голобуцький. Він також зауважив, що Україна на відміну від Росії не висуває умов для останньої та не розповідає, що їй робити під час режиму тиші.

"Очевидно він не може зараз відмовлятися від перемир'я. Це ж типу тренд світовий, не тільки ж американський. Мовляв, треба закінчувати війну. Ну як він скаже: "Ні в якому разі не закінчуємо". Тобто формально він нібито "за", а тепер починаються умови", – пояснив Голобуцький.

Він також спрогнозував, що має відбуватися після припинення вогню, бо мир та перемир'я – це не одне й те саме.

"Далі, якщо не зривається, тоді, мабуть, пролонгація. Коли пролонгація, тоді починаються політичні процеси. Те що це – російська позиція зрозуміло. Наскільки це американська позиція? Принаймні дехто її озвучує", – сказав політтехнолог.

Йдеться про вибори та мирні переговори з Росією, де власне і мають обговорюватися умови, на яких заключатиметься угода, зокрема питання територій. Голобуцький наголосив, що на відміну від Москви, Київ не виставляє умови Росії та не каже, що їй робити під час перемир'я, "крім того, що перестаємо стріляти".

"Залежати буде, як американці це сприймуть. Якщо американці зараз стануть на сторону Росії, тоді у нас серйозні проблеми, і зрозуміло, що ніякого перемир'я не буде. Мається на увазі, що вони скажуть, те що хочуть росіяни: мобілізацію закінчуємо, зброю не будемо давати. Я в це не особливо вірю, тому що це просто продаж України. Це і в Америці самій не підтримають", – припустив політтехнолог.

Він наголосив, що для Трампа є дуже важливим факт перемир'я, а не мирної угоди. Президент США хоче показати всьому світові, що виконав обіцянку та припинив війну. Що станеться після припинення вогню, для Трампа не так важливо, тому що далі вже буде відповідальність не його, а кожної зі сторін. Якщо вони зірвуть перемир'я, він може умити руки.

"Зрозуміло, що на будь-яких умовах російських це перемир'я якщо і відбудеться, то воно в дуже короткі терміни закінчиться. В нашій ситуації припинити всі дії, що ми робимо, від зброї до мобілізації, це значить, коли зірветься перемир'я, ми будемо в значно складнішій ситуації", – зауважив Голобуцький.

На його думку, Путін чудово розуміє, що Київ не піде на такі умови. Зрозуміло, що росіяни почнуть качати ситуацію всередині України стосовно воєнного стану, перетину кордону, виборів та іншого. Це вже точка нестабільності, з якої в Путіна більше можливостей розхитати ситуацію в Україні, ніж військовими діями.

Політтехнолог звернув увагу, що є не тільки питання мобілізації, але й демобілізації. Він сказав, що держава робитиме максимум для того, щоб не розбіглися залишки армії, що логічно викличе серйозне соціальне напруження в суспільстві.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перемир’я України та Росії — це не підготовка до заморожування війни і на такий сценарій керівництво нашої країни не збирається погоджуватися. Крім цього, Європа обов’язкова має бути долучена до мирного процесу.