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Новый призыв в России и "зачистка" оккупированных территорий. О чем свидетельствует поведение Путина

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Колаж Телеграфу

оккупанты избавляются от нелояльных украинцев

Объявленный на днях Владимиром Путиным самый массовый за последние 14 лет призыв срочников в армию ярко свидетельствует о его истинных намерениях. И они не указывают на миролюбие хозяина Кремля.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал ведущий эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд.

Больше об этом и другом читайте в публикации: "Путин хочет продолжения войны, а Трамп может выйти из переговоров: в США дали свой прогноз по Украине".

Он напомнил, что около недели назад Путин издал указ, согласно которому украинцы, находящиеся на оккупированных территориях, должны покинуть их.

— Другими словами, он "чистит" эти области от людей, не лояльных, не россиян или пророссийских.

Для меня подобные вещи — это не поведение человека, стремящегося к миру и желающего достичь соглашения. Так не поступают те, кто действительно в этом нуждается, — подытожил американский эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что 30 сентября 2024-го российские СМИ обнародовали указ Путина о призыве в ВС РФ 133 тысяч человек. А мартовским указом 2024 года на военную службу в России планировали призвать 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Теги:
#Владимир Путин #Призыв #Зачистка #Оккупированные территории