Після паузи українські дрони знову налетіли на Росію: де оголошували небезпеку

Російські моніторингові канали попереджають про небезпеку

Увечері 20 травня російські сили протиповітряної оборони нібито знищили 15 українських безпілотників над Орловською, Брянською та Бєлгородською областями. Атака тривала з 20:00 до 21:40 за московським часом.

Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ. Уточнюється, що 11 дронів було збито над Орловською областю, три – над Брянською., один – над Бєлгородською.

Паралельно з офіційними повідомленнями, російські моніторингові канали інформують про загрозу безпілотників у низці інших регіонів, зокрема у Рязанській, Воронезькій, Липецькій та Саратовській областях. Зокрема, у Єлецькому районі Липецької області було зафіксовано масові прольоти БПЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вранці 20 травня російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Удари припали на Дніпровський і Корабельний райони, внаслідок чого є постраждалі.

Вранці 17 травня російські війська відкрили вогонь по цивільному автобусу на виїзді з Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Населений пункт перебуває під постійними атаками з боку армії РФ, і місцеві мешканці змушені евакуюватися, рятуючи своє життя.