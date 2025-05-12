Росіяни готують масовий обстріл: експерт розповів, чи може на Київ полетіти "Орєшнік" (відео)

Тривогу найближчими днями краще не ігнорувати, вважає експерт

Попри всю інформацію про наближення переговорів про завершення війни чи припинення вогню, українців знову попереджають про ризики масштабного обстрілу найближчими днями. І йдеться не лише про "звичні" шахеди, а й про ракетний удар.

Про це в ефірі "Київ-24" розповів військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман. За його словами, співробітники американського посольства отримали попередження про те, що найближчими днями тривоги ігнорувати не варто.

"Є інформація про те, що росіяни найближчим часом можуть завдати потужного удару. Таке, що вони робили вже багато разів — багато дронів, ракет крилатих і балістичних. Атака вглиб території нашої країни, тобто не по прикордонних областях", — сказав він.

Крім того, він повторив інформацію, яка кілька днів ходить мережею, що є ризики застосування ракети "Орєшнік" по Києву. Крім того, він повідомив, що навіть є інформація, що біля Капустиного Яру, звідки запуски цих ракет проводилися раніше, вже закрито повітряний простір. Гетьман підкреслив, що далеко не щоразу, коли там закривають повітряний простір, відбуваються запуски. Іноді це роблять, коли відбуваються якісь навчання.

Експерт додав, що в жодному разі ігнорувати тривоги не варто, принаймні в найближчі кілька днів.

Як повідомлялося раніше, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорив, що якщо запуски "Орєшніка" і відбудуться, то українці про це дізнаються заздалегідь і у них буде час, щоб убезпечити себе.