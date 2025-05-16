Україна під атакою "шахедів", у Києві працює ППО

Росіяни не припиняють обстрілів

Росія знову атакувала Україну безпілотниками. Станом на 6:30 повітряна тривога оголошена у більшості областей.

О 6:28 повітряну тривогу оголосили у Києві, є небезпека БПЛА. Кореспондент "Телеграфа" повідомляє про роботу ППО. О 6:39 дали відбій повітряної тривоги для столиці.

Вночі ППО по ворожих дронах працювала у Київській області. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Області, яким загрожує небезпека станом на 6:33, позначені на карті тривог.

У Повітряних Силах України після п'ятої години ранку попередили про загрозу для низки районів:

БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс — південно-західний/західний;

БпЛА на сході Чернігівщини, курс — південно-західний;

БпЛА на півночі Київщини, курс — північний;

БпЛА на заході та на півдні Черкащини, курс — західний/північно-західний;

БпЛА на північному заході Кіровоградщини, курс — північний:

БпЛА на півночі Вінниччини, курс — північний/північно-східний;

БпЛА на сході Житомирщини, курс — північно-східний.

Близько шостої години ворожі безпілотники спостерігалися на Полтавщині, курс — західний/південно-західний. Також у ПС попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Синельниківського району Дніпропетровської області.

За даними моніторингових груп, станом на 6:21 безпілотники фіксувалися на Київщині — курсом на Боярку. Також були "шахеди" на Черкащині, курсом на Чигирин та на Чорнобай.

Як повідомляв "Телеграф", Росія почала використовувати нову зброю для ударів по Україні. Йдеться про крилату ракету S8000 "Бандероль".