После паузы украинские дроны снова налетели в Россию: где объявляли опасность

Российские мониторинговые каналы предупреждают об опасности

Вечером 20 мая российские силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 15 украинских беспилотников над Орловской, Брянской и Белгородской областями. Атака продолжалась с 20:00 до 21:40 по московскому времени.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что 11 дронов были сбиты над Орловской областью, три – над Брянской, одна – над Белгородской.

Параллельно с официальными сообщениями, российские мониторинговые каналы информируют об угрозе беспилотников в ряде других регионов, включая Рязанскую, Воронежскую, Липецкую и Саратовскую области. В частности, в Елецком районе Липецкой области были зафиксированы массовые пролеты БПЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что утром 20 мая российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона. Удары пришлись на Днепровский и Корабельный районы, в результате чего пострадали.

Утром 17 мая российские войска открыли огонь по гражданскому автобусу на выезде из Белополья Сумской области. В результате обстрела погибли и ранены. Населённый пункт находится под постоянными атаками со стороны армии РФ и местные жители вынуждены эвакуироваться, спасая свою жизнь.