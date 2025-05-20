Удар по автобусу, постраждалі та обстріл житлових кварталів: що відомо про атаку по Херсону (фото)

Обстріли припали на Дніпровський та Корабельний райони міста

Вранці 20 травня російські військові здійснили кілька атак по житлових кварталах Херсона. Внаслідок ударів по двох районах є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради. Там зазначили, що після 7 години ранку ворог завдав удару по Дніпровському району, атакувавши пасажирський автобус КП ХКТС.

"Автобус має серйозні пошкодження. Потерпілій 1960 р.н. надається необхідна медична допомога. У зв’язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочені маршрути на проспект Незалежності", — йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли автобус у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото — Херсон: Non fake

Пізніше було зазначено, що внаслідок цієї атаки кількість постраждалих збільшилась до п’яти. Серед них водій та ще двоє пасажирів. За допомогою до медиків звернулися чоловіки 62 та 41 роки та 45-річна жінка. У всіх постраждалих контузія та мінно-вибухова травма.

Росіяни обстріляли автобус у Херсоні. Фото: Херсонська обласна адміністрація

Росіяни обстріляли автобус у Херсоні. Фото: Херсонська обласна адміністрація

Росіяни обстріляли автобус у Херсоні. Фото: Херсонська обласна адміністрація

Потім приблизно о 8.45 росіяни атакували житлові квартали Корабельного району Херсона. Відомо, що постраждали 68-річна жінка та чоловік 45 років. В обох вибухова травма та різані рани.

Крім того, до медустанови доставлено 76-річного херсонця. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення чола та лівої кисті. Під час ворожого удару він перебував у квартирі.

Під обстрілом у Херсоні опинився будинок. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Пізніше стало відомо, що серед постраждалих виявилася ще й жінка 88 років, яка в момент ворожої атаки перебувала у квартирі. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, уламкове поранення. Медики надали потерпілій допомогу на місці.

У міськраді повідомили, що у Корабельному районі на території одного із закладів дошкільної освіти було знайдено ворожого безпілотника. Фахівці ретельно оглянули місце падіння російського БПЛА та видалили пристрій для подальшого знешкодження.

Ворожий безпілотник. Фото: Херсонська обласна військова адміністрація

В Офісі Генпрокурора зазначили, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомляє, що при обстрілі Корабельного району ворожий снаряд "прилетів" поряд із багатоквартирним будинком. У будівлі – вибиті шибки, розбитий фасад та балкони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 травня Росія атакувала Україну безпілотниками. Через падіння уламків сталася пожежа у Києві.