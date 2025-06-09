На російській "Саваслейці" уражено два літаки: де цей аеродром і що про нього відомо (карта та фото)

Ворог використовує аеродром, щоб завдавати ударів по території України

На аеродромі "Саваслейка" Нижньогородської області Росії уражено два літаки. За попередньою інформацією, йдеться про МіГ-31 та Су-30/34.

Інформацію про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що атака по летовищу була здійснена в ніч на 9 червня підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Наразі результати бойової роботи уточнюються.

Цей аеродром ворог використовує, щоб завдавати ударів територією України. Саме з цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Аеродром "Саваслейка" — що про нього відомо

Це один із ключових об’єктів російських повітряних сил Відстань до кордону України – близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Розташований аеродром у Нижньогородській області Росії, за 12 км на північний захід від міста Кулебаки.

Саваслейка на карті

Відстань від Саваслейки до України

Авіабаза "Саваслейка" була створена у 1953 році як центр підготовки авіаційного персоналу країн Варшавського договору. З 24 лютого 2022 року росіяни використовують "Саваслейку" для атак по Україні. Коли там злітає МІГ, через потенційну небезпеку удару "Кинджалами" повітряну тривогу оголошують по всій території України.

Саваслейка

Що відомо про МіГ-31

Це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Модернізований варіант радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. Призначений для перехоплення повітряних цілей на малих, середніх та великих висотах.

Спочатку винищувач розробляли для перехоплення авіаційних крилатих ракет. До речі, МіГ-31 замінив перехоплювач Ту-128.

Характеристики:

Максимальна швидкість: 3000 км/год

Максимальна швидкість у землі: 1500 км/год

Дальність польоту: 2150 км

Практична стеля: 20,6 км

Довжина: 22.69 м

Висота: 5.15 м

Розмах крила: 13.46 м

Що відомо про Су-30/34

Винищувач Су-30 – це радянський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++. Розроблено на основі Су-27УБ. Призначений для завоювання переваги у повітрі. Здатний здійснювати бойові дії, пов’язані з великою дальністю та тривалістю польоту та ефективним управлінням групою винищувачів. За рахунок встановлення нових ракет та системи управління озброєнням було значно підвищено бойову ефективність літака. Розвиває максимальну швидкість до 1350 км/год біля землі та 2125 км/год на висоті.

Су-34 – всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений у ДКБ Сухого для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній та тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1900 км/год на висоті до 146 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після операції "Павутина", під час якої було знищено борти стратегічної авіації РФ, у мережі звернули увагу на супутникові знімки російських летовищ. На них зафіксовано серйозний рух.