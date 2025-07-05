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Туди вже прилітало. Що відомо про аеродром "Борисоглєбськ", атакований українськими дронами

Автор
Олена Руденко
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Генштаб підтвердив удар по летовищу
Генштаб підтвердив удар по летовищу. Фото Колаж "Телеграф"

Пожежу після атаки видно з космосу

Аеродром "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області Росії, 5 липня уразили українські дрони. Під удар потрапив склад з керованими авіабомбами, якими росіяни б'ють по Україні, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки — наслідки атаки уточнюються.

Після атаки виникла пожежа

Відомо, що після прильоту дронів на аеродромі виникла пожежа. Її зафіксувала система моніторингу пожеж NASA. За словами місцевих жителів, в районі міста було чути близько шести вибухів.

Аеродром Борисоглєбськ, пожежа після атаки дронами
Пожежу у Борисоглєбську видно з супутника

Що відомо про аеродром "Борисоглєбськ"

Аеродром "Борисоглєбськ" розташований в Воронезькій області Росії, звідти окупанти регулярно запускають КАБи по території України. Крім нього в місті Борисоглєбськ розташований й Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу. Аеродром розташований приблизно за 340 км від кордону з Україною.

Борисоглєбськ Україна - відстань на карті
Відстань між Борисоглєбськом та Україною

На аеродромі "Борисоглєбськ" базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 повітряно-космічних сил Росії. Росіяни використовують їх для війни проти України.

Російський літак Су-25
Су-25
Російський літак Су-30
Су-30

Аеродром "Борисоглєбськ" та навчальний центр не вперше потрапляють під атаку. У жовтні 2024 року його атакували дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони. Під удари потрапили склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального.

Також "Телеграф" розповідав, що авіабаза "Борисоглєбськ" потрапила під удар українських дронів у серпні 2024 року. Атака проводилася підрозділами Повітряних сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Теги:
#Росія #Аеродром #Атака #Воронезька область