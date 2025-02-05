Звідти росіяни запускають "Шахеди" по Україні: у Приморсько-Ахтарську пролунали вибухи (відео)

Про загиблих та постраждалих поки не повідомляється

У середу ввечері, 5 лютого, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії пролунали вибухи.

Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Було атаковано місцевий аеродром спільного базування, розташований на північно-західній околиці міста.

Цей аеродром використовується Повітряно-космічними силами ЗС РФ для атак по Україні.

Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється. Тим часом, в інтернеті з’явилися ще відео удару по Приморсько-Ахтарську.

З 24 лютого 2022 року аеродром використовується російськими військами для повітряних атак по Україні. Звідти злітають літаки, а також безпілотні літальні апарати "Шахед", які Росія використовує для атак українських населених пунктів.

Згідно з OSINT-картою DeepState, відстань від аеродрому Приморсько-Ахтарська до найближчих неокупованих російською армією регіонів України становить понад 200 кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 4 лютого у місті Ізюм Харківської області пролунав потужний вибух — росіяни вдарили по мирному населенню з комплексу "Іскандер-М". Загинули щонайменше п’ять осіб.