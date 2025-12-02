Віткоффа не зустрів, але...: під час виступу Путіна помітили дивнощі в його стані (відео)

Користувачі знову говорять про погіршення стану

У мережі звернули увагу на стан здоров’я російського голови Володимира Путіна. На публічному заході 2 грудня він виглядає неначе хворим. Що цікаво, саме цього дня у нього заплановані переговори зі спецпредставником США Стівом Віткофом у Москві.

Що потрібно знати:

Путін цього дня виступає на пленарному засіданні форуму ВТБ "Росия зовет!"

Користувачі звернули увагу на охриплий голос та ознаки нежиті у глави Росії

Увечері Путін зустрінеться з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом

Відповідне відео з Путіним було опубліковано в одному із Telegram-каналів. Там зазначили, що сьогодні кремлівський голова виступає на інвестиційному форумі "Россия зовет ". Його головна тема — "Рух вгору: сміливі рішення для нової економіки".

У той час, поки Путін розважає своєю промовою присутніх на форумі, деякі звернули увагу на його голос. Крім того, схоже на те, що у глави РФ нежить.

Варто додати, що після переговорів про майбутню мирну угоду з українською стороною президент США Дональд Трамп відправив до Москви двох найвідоміших дипломатів — колишнього ділового партнера і зятя Трампа Джареда Кушнера та спеціального посланника Стіва Віткоффа.

Їхня зустріч із Володимиром Путіним має відбутися у Москві, у вівторок, 2 грудня.

Київ сподівається, що Кушнер зможе скоротити розрив між позиціями Києва та Москви. Однак один європейський чиновник зазначив, що "незрозуміло, який у нього мандат чи кордони".

Вони вже прибули до столиці Росії. Їх помітили на Червоній площі у супроводі радника Путіна Кирила Дмитрієва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 листопада під час візиту до Бішкека Путін відчував нездужання. Він виглядав стомленим. Він говорив повільно, хрипким, майже зірваним голосом.