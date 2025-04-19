Син Кадирова знову став посміховиськом, отримавши нову нагороду

Діти глави Чечні регулярно стали здобувати незаслужені нагороди

Ахмат Кадиров, син голови Чечні Рамзана Кадирова, став почесним громадянином Грозного. До речі, ще один син Кадирова Адам став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого в спаленні Корану Микиту Журавеля.

Про це повідомив у телеграмі регіональний міністр з друку та інформації Ахмед Дудаєв. Цю нагороду Ахмат отримав за "успішну діяльність у спорті". 19-річний Кадиров є президентом футбольного клубу "Ахмат", а також міністром Чеченської Республіки з фізичної культури та спорту.

"За короткий час Ахмат Рамзанович уже досяг вражаючих результатів та ефективно реалізує свою діяльність у сфері спортивної політики.

Він є успішним управлінцем, гідним представником свого роду.

Впевнений, що його діяльність принесе значну користь не лише нашій республіці, а й усій країні”, – написав Дудаєв.

У мережі лише посміялися з чергового досягнення Кадирова-молодшого.

Нагадаємо, Ахмат Кадиров очолив ФК "Ахмат" у 18 років. У цьому віці він став регіональним міністром спорту. На цій посаді він навіть видав заборону для чеченців.